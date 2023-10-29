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Милан хочет на следующий сезон подписать бывшего нападающего Баварии
Молодой талант, который не закрепился в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” рассматривает опции усиления атакующего звена на следующий сезон. Николо Скира сообщает, что клуб следит за нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзе.
Нынешний контракт нидерландца рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.
В текущем сезоне Зиркзе отличился тремя голами и одним ассистом в 10 матчах в рамках Серии А. Также 22-летний нападающий забил один мяч в Кубке Италии.
Зиркзе в 2017-2022 гг. находился в структуре "Баварии". Он выступал за молодежные команды, а также провел 17 матчей в первой команды мюнхенцев.
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