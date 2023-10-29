Серия А. Интер - Рома 1:0. Наследник победил Лукаку

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 1:0

Гол: Тюрам 81

"Интер": Зоммер, Павар (Дармиан 46), Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Де Фрай 85), Чалханоглу (Асллани 75), Барелла, Мхитарян (Фраттези 75), Димарко (Аугусто 83), Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Кристенсен, Паредес (Азмун 88), Кристанте, Залевски (Челик 75), Бове (Ауар 84), Эль-Шаарави (Белотти 84), Лукаку

Предупреждения: Павар 33, Чалханоглу 56, А. Бастони 64 - Манчини 13, Ндика 47, Паредес 50, Кристанте 68

Главный арбитр: Фабио Мареска

В Милане ожидалась буря эмоций. Жозе Моуриньо всегда с любовью встречают на стадионе "Интера", но на этот раз он был дисквалифицирован. Некоторые говорили, что специально, и таких он назвал идиотами. А вот Ромелу Лукаку как раз жутко ненавидят. Собирались принести 30 тысяч свистков для освистывания, ультрас вывесили оскорбительные баннеры в городе и говорили, что "он почувствует нашу ненависть".

Также присутствовал и спортивный интерес. "Рома" после ужасного, антирекордного для себя за последние 29 лет и для Моуриньо в карьере начала сезона в лиге одержала три победы подряд и хотела подняться еще повыше. Хотела повторить победный результат год назад на этом стадионе против этого соперника. А "Интер" хотел вернуть себе первое место в лиге, отобранное "Ювентусом" вчера.

Большинство свистков в итоге отобрали на входе, Лукаку почти не касался мяча, и в целом атмосфера была довольно мирной. "Рома", жалуясь на травмы Дибалы, Пеллегрини, Смоллинга, Спинаццолы и усталость (она играла в Еврокубках на два дня позже), закрылась в обороне и долго держалась. Хотя в итоге одна история состоялась. Наследник Лукаку на позиции силового форварда "Интера" Маркус Тюрам выиграл матч.

"Интер" может указывать на статистику - 19:3 по ударам по воротам, 63:37 по владению мячом - и на основании этого говорить, что победил заслуженно. Но "Рома" может указывать, что соперник играл медленно, часто неизысканно, лишь три его удара попали в створ плюс мощный выстрел Чалханоглу в перекладину с угла штрафной в самом дебюте. Тогда же Патрисиу потащил удар Тюрама в упор и больше тяжело не работал.

Можно даже заявить, что наиболее опасным моментом в первые 80 минут был удар головой Кристанте в упор. Зоммер блестяще спас от него в прыжке.

Но все же решена была игра после 80-ой. Почти сразу после двух прострелов, которые хозяева чуть не замкнули. Прострел Димарко, получившего дальний заброс, уже замкнули. Тюрам в упор забил свой четвертый гол в сезоне в лиге. Принеся команде важную, хотя и нелегкую победу после ничьей и поражения в двух предыдущих домашних матчах Серии А. После этого еще и Аугусто попадал в каркас ворот.

"Интер" выигрывает уже шестой из последних семи очных матчей. Берет реванш за прошлый год. Моуриньо обычно совершенно не справляется с Симоне Индзаги. Моур вообще не справляется в гостях - победа, три ничьи и пять поражений в последних гостевых матчах в лиге. А Симоне остается первым. Его команда доказывает, что, как и "Ювентус", умеет выжимать результат в концовке.