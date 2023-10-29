Наследник Лукаку сделал результат. Интер - Рома 1:0. Обзор матча и видео голов

"Интер" одерживает волевую победу в матче десятого тура над "Ромой". Решающим и единственным стал гол забитый Тюрамом на 81-й минуте матча.

Благодаря этому "нерадзурри" остаются на первой строчке в чемпионате с 25-ю баллами. Подопечные Моуринью занимают 8-ю позицию с 14-ю очками.

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 1:0

Гол: Тюрам 81