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Наследник Лукаку сделал результат. Интер - Рома 1:0. Обзор матча и видео голов
Интер - Рома ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
"Интер" одерживает волевую победу в матче десятого тура над "Ромой". Решающим и единственным стал гол забитый Тюрамом на 81-й минуте матча.
Благодаря этому "нерадзурри" остаются на первой строчке в чемпионате с 25-ю баллами. Подопечные Моуринью занимают 8-ю позицию с 14-ю очками.
Серия А. Десятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Рома" 1:0
Гол: Тюрам 81
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