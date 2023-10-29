Моуринью: У нас отсутствует половина состава, еще и в придачу "подарок" от Серии А

Моуринью после поединка в котором "Рома" проиграла "Интеру" со счетом 1:0 дал интервью местным СМИ. Особенный в своем стиле раскритиковал судейство и нашел причину поражения своей команды:

"Со всей накопленной усталостью, малым временем на подготовку к матчу, я считаю, что ребята сыграли хорошо. Я думаю, что весь стадион, все болельщики чувствовали, что матч закончится в ничью.

Команда была спокойна, несмотря на трудности. Наши игроки получили четыре желтые карточки, два предупреждения из которых не были обязательными. Соперник получил только одну.

Мне жаль за результат, ребята приложили усилия, гол можно было предотвратить. Мне жаль, что нет уважения к игрокам, отношение арбитра к Манчини и Н'Дике доказывает это.

У нас не было половины команды, Спинаццолы, Дибалы, Смоллинга, Ренато Санчеса, Пеллегрини. Мы приехали сюда с половиной команды и еще одним подарком от Лиги, потому что мы играем в воскресенье, а не в понедельник. Мне грустно, потому что мы заслуживали большего.", - высказался Моуринью.