Серия А. Наполи - Милан 2:2. Всем бы быть в таком кризисе

Серия А. Десятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан" 2:2

Голы: Политано 50, Распадори 63 - Жиру 22, 31

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор 46), Натан, Руи (Оливера 46), Лоботка, Элмас (Симеоне 46), Зелински (Ангисса 77), Политано (Дзаноли 83), Распадори, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу (Пеллегрино 19, Флоренци 87), Томори, Эрнандес, Крунич, Муса, Рейндерс, Пулишич (Ромеро 46), Жиру (Йович 81), Леау (Окафор 81)

Предупреждения: Натан 53, Ди Лоренцо 65, Дзаноли 86 - Рейндерс 55, Ромеро 62, Муса 78

Удаление: Натан 89 (вторая желтая)

Главный арбитр: Даниэле Орсато

"Милан" проводил свою "неделю огня", как говорили в прессе. С поражением дома от "Ювентуса" (0:1), разгромом в Париже (0:3). Стефано Пиоли ссорился с капитаном Давиде Калабрией, а критика лишь усиливалась. И за привозы в обороне, и за беспомощность в атаке. А в целом - за недостаточную силу команды, не выигравшей с середины сентября ни одного Топ-матча из пяти ни в лиге, ни в Топ-группе Лиги Чемпионов.

Остро критиковали и Руди Гарсию. На контрасте с Лучано Спаллетти "Наполи" француза выглядит жалко. Проиграл все три Топ-матча в сезоне, причем все три - дома и пропустил в них в целом восемь мячей. Президент Аурелио Де Лаурентис даже признавал, что думал уволить тренера, а затем начал угрожать игрокам штрафами. Это помогло победить "Унион" и "Верону" в гостях, но ничего не доказывало дома и против грандов.

И вот две такие кризисные команды выдали такой великолепный матч. Несомненно лучший Топ-матч в Серии А с начала сезона и один из лучших в целом. Конечно, ему трудно состязаться с сегодняшним камбеком "Кальяри" с 0:3 на 4:3 после 72-ой минуты, но и здесь была драма. Были и качество, скорости, 37 ударов по воротам, из них десять - в створ.

Хотя началась жара не сразу. Старались, ускорялись команды с первых минут, но у них мало получалось. Особенно мало - у "Милана". "Наполи" доминировал. Калабрия еле держался против Хвичи Кварацхелии. А Калулу покинул поле из-за травмы. Тиав дисквалифицирован, Кьер травмирован, потому пришлось предоставить дебют за клуб 21-летнему Пеллегрино, приехавшему летом из Аргентины. И он сразу же начал терять мячи.

И все же первым забил "Милан". Пулишич навесил, Жиру замкнул головой. Политано тут же чуть не сравнял с прострела Кварацхелии, но не попал с трех метров. Маньян неосторожно выходил из ворот несколько раз, и его чуть не прошли, чуть не перебросили. А затем Жиру замкнул головой очередной навес справа. На этот раз Калабрии.

Оливье не забивал с игры с первого тура и подвергался критике. Но "Наполи" он забил четвертый и пятый голы с начала 2022-го года. Любит этого соперника.

Далее и до окончания первого тайма гости полностью переигрывали хозяев. Оставив их без ударов в створ ворот Маньяна в тайме, а в целом по ударам выиграв его со счетом 12:6. Рейндерс должен был попадать слета. Мерет спас от Мусы в ближнем углу, другие опасные удары блокировали.

А вот третью четверть матча уже блестяще провел "Наполи". Гарсия выполнил три замены, в том числе опорника Элмаса на форварда Симеоне. Политано пожонглировал над Пеллегрино, убрал Эрнандеса и мощно пробил под перекладину. Маньян ногой отбил удар Ди Лоренцо. "Милан" будто не вышел из раздевалки. Даже Маньян, ошибавшийся на выходах. Ошибся он и на штрафном ударе. Распадори пробил во вратарский угол мимо "стенки".

Четвертая же четверть была спокойной примерно как первая. Команды явно устали, боялись потерять результат. Пиоли еще и снял с игры Жиру и Леау, вызвав их ярость. Хотя по одному моменту команды создали. Их лидеры, которые сегодня отыграли неудачно. Леау наконец-то опасно пробил, наконец-то сделал это на последних секундах матча и Кварацхелия, впервые переиграв Калабрию. Вратари тащили, причем Маньян - ногой.

Возможно, "Милан" разочарован, что прервал серию побед в Неаполе в лиге на трех (у него отлично получалось в последнее время в этом городе), да еще и потерял преимущество в два мяча. Возможно, "Наполи" разочарован, что пропускал голы на ровном месте в первом тайме, а во втором после 2:2 не сумел дожать и еще и остался вдесятером. Зато нейтральные зрители довольны, ведь увидели замечательную игру.