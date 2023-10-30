Пиоли о 2:2 с Наполи: Когда ведешь 2:0, надо побеждать. Одно очко - это разочарование

Стефано Пиоли высказался о ничьей "Милана" и "Наполи" (2:2).

"Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру.

С учетом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком - это разочарование.

Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором - чуть меньше.

Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат", - сказал главный тренер "Милана" Пиоли в эфире DAZN.