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Пиоли о 2:2 с Наполи: Когда ведешь 2:0, надо побеждать. Одно очко - это разочарование
Пиоли высказался о ничьей Милана и Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Стефано Пиоли высказался о ничьей "Милана" и "Наполи" (2:2).
"Ошибкой был первый пропущенный гол, потому что мы позволили сопернику вернуться в игру.
С учетом того, сколько моментов мы создали сегодня, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком - это разочарование.
Когда ведешь со счетом 2:0, надо побеждать. Мы не переставали играть, не были пассивными, но если в первом тайме мы доминировали, то во втором - чуть меньше.
Судьба тренера всегда в руках клуба. У нас есть амбиции побеждать. Мы знаем, что есть еще три или четыре команды, которые могут выиграть чемпионат", - сказал главный тренер "Милана" Пиоли в эфире DAZN.
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