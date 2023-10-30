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Эмполи – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Аталанта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images
Прошлый тур Виктор Коваленко пропустил из-за травмы. А сыграет ли на этот раз? Против команды, в которой когда-то находился.
Матч Серии А состоится в понедельник, 30-го октября, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А
"Эмполи" 19:30 "Аталанта"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Емполі - АталантаСмотреть трансляцию
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