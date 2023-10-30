Эмполи – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Прошлый тур Виктор Коваленко пропустил из-за травмы. А сыграет ли на этот раз? Против команды, в которой когда-то находился.

Матч Серии А состоится в понедельник, 30-го октября, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А

Трансляция - MEGOGO Футбол 1