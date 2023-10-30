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Под стадионом Наполи нашли труп мужчины после матча с Миланом: он пытался попасть на матч без билета
Ужасная трагедия случилась во время яркого матча
"Наполи" вырвал дома ничью в матче с "Миланом" 29-го октября (2:2). В ночь после матча на подземной парковке стадиона Диего Армандо Марадона был найден труп 42-летнего мужчины.
Тело находилось под гостевым сектором стадиона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Полиция утверждает, что двое мужчин без билетов пытались попасть на поединок, пробравшись через туннель. Один из фанатов упал с высоты 20 метров, когда пытался забраться на трибуну. В результате мужчина погиб. Его друг отказался от идеи пробираться на трибуну из-за упавшей конструкции стадиона.
После ничьей "Наполи" занимает 4-е место в таблице Серии А, тогда как "Милан" – 3-е.
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