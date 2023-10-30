Серия А. Аталанта легко разобралась с Эмполи, Коваленко не играл

Серия А. Десятый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Аталанта" 0:3

Голы: Скамакка 5, 51, Коопмейнерс 29

"Эмполи": Бериша, Эбуэхи, Валюкевич (Исмаили 63), Луперто, Качаче, Марин (С. Бастони 82), Грасси, Мале (Фаццини 74), Камбиаги (Гьяси 63), Капуто, Канчелльери (Мальдини 75)

"Аталанта": Муссо, Скальвини (Толой 46), Джимсити, Колашинац, Хатебур, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Баккер 87), Лукман (Муриэль 76), Коопмейнерс (Пашалич 66), Скамакка (Де Кетеларе 65)

Предупреждения: Мале 33, Качаче 35, Гьяси 69, Фаццини 85

Дома "Аталанта" в нынешнем сезоне очень сильна. Четыре победы и ничья во всех турнирах. А вот в гостях до матча в Эмполи состоялись столько же побед, сколько и поражений - по три, плюс ничья в четверг в Лиге Европы, которая была потерянной победой. Нужно было поправлять этот показатель. И бергамцы сделали это в неожиданно легком стиле.

"Эмполи" проиграл дома "Интеру" лишь со счетом 0:1, а в своем предыдущем матче переиграл во Флоренции "Фиорентину" со счетом 2:0. То есть был опасен, хотя и в зоне вылета. Но здесь он пропустил ранний гол и уже не вернулся. Скамакка принял пас Лукмана вразрез, сместился вроде бы слишком вправо, но вдруг пробил пяткой мимо Бериши.

Далее бергамцы вели игру, совершенно не перетруждаясь, не играя быстро и не создавая много опасных атак. Скамакка с линии штрафной попадал в стойку, его удар головой Бериша отбил с трудом, отбил с трудом и удар издали Руджери. Не сумел отбить удар Коопмейнерса низом с 15-ти метров, хотя шел прямо в него. Здесь Скамакка прикрыл мяч спиной до ворот и сбросил Тону.

В начале второго тайма после перехвата Скамакка получил пас от Де Роона и мощно пробил в ближний угол справа. Бериша не вытащил. Также Джанлука издали попал в перекладину, почти в упор не попал головой. А у противоположных ворот Муссо однажды остановил прорыв Камбиаги уже при счете 0:3. "Эмполи" не был в игре.

"Аталанта" опережает "Наполи" и поднимается на четвертое место. А "Эмполи" остается в зоне вылета.

Виктор Коваленко пропускал предыдущий матч из-за повреждения. Здесь он вернулся в заявку, но на поле так и не вышел. Хотя "Эмполи" заменил по ходу матча двух опорников. На 74-ой и 82-ой минутax. Вышли другие опорники.