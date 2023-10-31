Пиоли угрожает увольнение в случае провала в Лиге Чемпионов

По сообщениям La Repubblica, в случае если "Милан" не сможет выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, главный тренер Стефано Пиоли будет уволен.

"Милан" находится в группе F вместе с "ПСЖ", "Боруссией" и "Ньюкаслом". После первого круга россонери находятся на четвертом месте с двумя очками.



Напомним, что "Милан" свой ближайший матч Лиги чемпионов сыграет против "ПСЖ". Он состоится 7 ноября в Милане. Начало – 22:00.