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Пиоли угрожает увольнение в случае провала в Лиге Чемпионов

Италия
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Нужно побеждать в следующих матчах

Пиоли угрожает увольнение в случае провала в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По сообщениям La Repubblica, в случае если "Милан" не сможет выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, главный тренер Стефано Пиоли будет уволен.

"Милан" находится в группе F вместе с "ПСЖ", "Боруссией" и "Ньюкаслом". После первого круга россонери находятся на четвертом месте с двумя очками.

Напомним, что "Милан" свой ближайший матч Лиги чемпионов сыграет против "ПСЖ". Он состоится 7 ноября в Милане. Начало – 22:00.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Милан
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Источник:
La Repubblica

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