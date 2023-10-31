Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли угрожает увольнение в случае провала в Лиге Чемпионов
Нужно побеждать в следующих матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По сообщениям La Repubblica, в случае если "Милан" не сможет выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, главный тренер Стефано Пиоли будет уволен.
"Милан" находится в группе F вместе с "ПСЖ", "Боруссией" и "Ньюкаслом". После первого круга россонери находятся на четвертом месте с двумя очками.
Напомним, что "Милан" свой ближайший матч Лиги чемпионов сыграет против "ПСЖ". Он состоится 7 ноября в Милане. Начало – 22:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:La Repubblica
Популярное сейчас
- Месси: Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту
- С момента полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 300000 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Месси — обладатель Золотого Мяча, дебютная победа Пушича. Главные новости за 30 октября
- Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн