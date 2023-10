Ювентус хочет продлить контракт с игроком, которого дисквалифицировали за ставки

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своем X (прим. – Twitter) сообщает, что "Ювентус" хочет подписать новое соглашение с Николо Фаджоли до июня 2028 года.

⚪️⚫️ Nicoló Fagioli, set to sign new deal at Juventus valid until June 2028. Club showing support to Italian midfielder as he was out of contract in three years.



Fagioli has recently been banned for 7 months due to gambling scandal in Italy.



His salary will be improved. pic.twitter.com/yGt5b9JDe3