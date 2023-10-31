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Ювентус хочет продлить контракт с игроком, которого дисквалифицировали за ставки

Италия
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Причем с увеличением зарплаты

Ювентус хочет продлить контракт с игроком, которого дисквалифицировали за ставки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своем X (прим. – Twitter) сообщает, что "Ювентус" хочет подписать новое соглашение с Николо Фаджоли до июня 2028 года.

Напомним, что недавно 22-летний футболист был дисквалифицирован на 7 месяцев из-за участия в незаконных ставках. Таким образом, в этом сезоне на игрока "Ювентус" может не рассчитывать. Тем не менее, туринцы хотят сохранить Фаджоли у себя и даже предложить контракт с повышенной зарплатой./

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"Ювентус" занимает 2 место в Серии А, отставая от первого "Интера" на 2 очка.

Ювентус хочет продлить контракт с игроком, которого дисквалифицировали за ставки - изображение 1
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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Николо Фаджоли
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Источник:
Fabrzio Romano

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