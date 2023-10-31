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Ювентус хочет продлить контракт с игроком, которого дисквалифицировали за ставки
Причем с увеличением зарплаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер Фабрицио Романо в своем X (прим. – Twitter) сообщает, что "Ювентус" хочет подписать новое соглашение с Николо Фаджоли до июня 2028 года.
⚪️⚫️ Nicoló Fagioli, set to sign new deal at Juventus valid until June 2028. Club showing support to Italian midfielder as he was out of contract in three years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023
Fagioli has recently been banned for 7 months due to gambling scandal in Italy.
His salary will be improved. pic.twitter.com/yGt5b9JDe3
Напомним, что недавно 22-летний футболист был дисквалифицирован на 7 месяцев
"Ювентус" занимает 2 место в Серии А, отставая от первого "Интера" на 2 очка.
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