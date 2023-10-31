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Тур неимоверных драм. Итоги десятого тура Серии А
Спокойно выиграла лишь "Аталанта"
ANSA
Дженоа - Салернитана 1:0
Сассуоло - Болонья 1:1
Монца - Удинезе 1:1
Лечче - Торино 0:1
Ювентус - Эллас Верона 1:0
Кальяри - Фрозиноне 4:3
Интер - Рома 1:0
Наполи - Милан 2:2
Эмполи - Аталанта 0:3
Лацио - Фиорентина 1:0
В двух из трех прямых матчей между участниками Еврокубков в девятом туре Серии А результат добывался в концовке. В третьем одна из команд вернулась с 0:2. В концовке, на 97-ой минуте, добыл свой результат и "Ювентус". Ну а "Кальяри" и вовсе совершил сумасшедший камбек с двумя голами в добавленное время. Неимоверно драматичный тур.
"Наполи" - "Милан"
Gazzetta dello Sport заявил, что Руди Гарсия и Стефано Пиоли "не упали с башни, но продолжают держаться за нее с ногами в воздухе". Что ничья "не оставляет никого довольным, но освобождает от ужасов на Хеллоуин". Пиоли после поражений от "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен", Гарсия после поражений от "Лацио", "Фиорентины", "Реала" пребывали под огромным давлением. Первый и на послематчевой пресс-конференции не выдержал и ушел.
Даже странно, что команды в таком кризисе и под таким давлением выдали замечательный матч. Один из лучших в сезоне в лиге вообще. Чему свидетельство хотя бы 37 ударов по воротам, из них десять - в створ. Не странно, что обе выдали лишь по одному блестящему тайму, а в другом провалились. Они сейчас не в состоянии выдать два блестящих.
Позитив для "Милана" - Жиру забил с игры впервые с первого тура, и сразу дубль. Он очень любит "Наполи" - уже пять голов против него с начала 2022-го года. Критикуемый капитан Давиде Калабрия остановил Хвичу Кварацхелию и выдал ассист. Негатив - ошибки вратаря Маньяна, очередной слабый матч Рафаэля Леау и травмы. Пулишич, Калулу и Пеллегрино были вынужденно заменены, и в концовке в центре обороны играл крайний защитник.
Позитив для "Наполи" - умение вернуться с 0:2. Смелость Гарсии и его влияние на команду, хотя говорили, что она без тренера. С началом второго тайма он не побоялся выпустить форварда Симеоне вместо опорника Элмаса. Также красивый гол Политано, прямой штрафной Распадори (первый такой во всей лиге в сезоне), результативно заменяющего Осимхена. А негатив - провальный первый тайм и неудачная игра Кварацхелии.
Гарсия очень доволен тем, что у команды "есть гордость". Еще довольнее отметил, что "в предыдущем сезоне у нее был лишь один фланг, а теперь - два". Разумеется, речь о Политано. Пиоли же больше пришлось отбиваться от вопросов о заменах Жиру и Леау, на которые игроки реагировали бурно. Оливье и после матча говорил о злости и разочаровании из-за замены.
Серия побед "Милана" в Неаполе в лиге прервана на трех. А ведь после первого тайма казалось, что продолжится.
"Интер" - "Рома"
Жиру также говорил о победе "Интера" и большем разочаровании "Милана" из-за нее. "Нерадзурри" удалось вернуться на первое место благодаря голу на 81-ой минуте. Здесь как раз ожидали более яркий матч, чем получилось. Все же встречались две лучшие атаки лиги - 44 забитых в 18-ти матчах на двоих. Но "Рома", в принципе, более чем ожидаемо, избрала "автобусную" тактику и глухо отбивалась. Пока не пропустила.
Она позволила лишь три удара в створ ворот Руя Патрисиу, тому пришлось совершать лишь один сложный сейв, в дебюте матча. Пришлось совершать еще более сложный и Яну Зоммеру, в середине второго тайма. В целом "Интер" удалось замедлить, лишить простора, яркости. Далеко не лучшая игра атаки миланцев. Но общий счет ударов по воротам - 19:3 в пользу "Интера", он дважды попадал в каркас ворот. Гол он заслужил.
Главным "ньюсмейкером" перед матчем был Ромелу Лукаку. Его ненавидят за поведение с "Интером" летом. Николо Барелла не пожал ему руку, Лаутаро Мартинес пожал, но не смотрел на него. Ультрас собирались раздать на трибунах 30 тысяч свистков. Но власти запретили, и в итоге было не очень шумно. Да и Ромелу выпадал из игры и почти не касался мяча. Перегорел из-за всего негатива? Или командный "автобус" мешал?
В любом случае, символично, что победный гол забил его преемник на позиции силового форварда "нерадзурри" - Маркус Тюрам. Вполне в его стиле - замкнув прострел мощным ударом в упор.
Симоне Индзаги хвалил свою команду за терпение, взрослость и ясность головы. Ну а дисквалифицированный Жозе Моуриньо, как всегда, обвинял арбитров. "В неуважении к моим игрокам". Также говорил об усталости команды, игравшей до того в четверг, в то время, как "Интер" играл во вторник, о травмированных Дибале, Пеллегрини, Смоллинге, Спинаццоле. Считает, что игра катилась к справедливой ничьей.
"Интер" выигрывает уже шестой из последних семи очных матчей. Берет реванш за прошлогоднее поражение на "Меацца". И побеждает дома кого-либо в лиге после поражения и ничьей. Важно. А "Рома" с одной гостевой победой уже в девяти последних матчах лиги.
"Ювентус"
Соперник "Интера" по Дерби Италии также добыл 1:0 в концовке. Причем не на 81-ой, а на 97-ой минуте. И против не гранда, а кризисной "Вероны". Против которой, правда, ему всегда тяжело, и уверенных побед над которой не стоит ожидать. Уверенных побед от "Юве" сейчас не стоит ожидать вообще, разве что в Туринском дерби. Там было 2:0, другие результаты последних матчей - трижды 1:0 и 0:0.
Для него главное - оборона. Пять матчей подряд без пропущенных сразу после 2:4 от "Сассуоло" - причина для радости. И знаменитый девиз Fino Alla Fine - борьбы до конца - проявился. Вернулся. А ведь на этом свойстве "Юве" взял десятки Скудетто. "Fino Alla Fine" в соцсетях после матча написали многие игроки. Камбиазо заявил, что это не клише, а стиль жизни. А Рабио - что это состояние души.
"Бьянконери" и в атаке работали. Нанесли 30 ударов по воротам. Плюс несчастному Мойзе Кену, очень старавшемуся, отменили два гола из-за мелочей. Замены сыграли. На последних секундах Милик пробил головой в стойку, а Камбиазо забил. Оба начали матч в запасе. Интересно, что в начале последней минуты игроки просто пасовали в центре поля, и болельщики даже начали свистеть. Но таков футбол.
Впервые за три года "Ювентус" оказался на первом месте. Правда, всего лишь на сутки. Но этот факт, оборона и Fino Alla Fine - память о его лучших временах. Временах Скудетто.
"Лацио" - "Фиорентина"
"Лацио" исторически отнюдь не отличается Fino Alla Fine. Но в последние недели - да. Победный гол на 95-ой минуте в гостях против "Селтика" в Лиге Чемпионов, победные в двух последних домашних - на 86-ой против "Аталанты" и 95-ой против "Фиорентины". Также оборона, на которую опирался в предыдущем серебряном сезоне, вернулась. Три из пяти последних матчей лиги без пропущенных. Результат - четыре победы в них.
Против флорентийцев ему в последние годы дома всегда тяжело. Но почти всегда в итоге есть победа. В шести из восьми последних матчей при двух ничьих. Здесь он не пропустил в энергичном начале (помогли штанга и ВАР), на равных боролся в унылом продолжении в первом тайме, во втором создал несколько опаснейших моментов. На гол он наиграл. Достойный ответ на провал в Роттердаме в Лиге Чемпионов в среду.
"Фиорентина" же после выхода в Топ-4 проиграла два матча подряд без забитых. Проявив бесхарактерность в обоих. В Риме она боролась, но не воспользовалась шансами, создала меньше, чем соперник и привезла пенальти на последних секундах.
Винченцо Итальяно заявил, что он "разочарован, зол и ему больно" от такого поражения. Заявил, что его команда позволяла сопернику очень мало, хорошо боролась, хорошо начинала атаки и не заслужила проиграть. Признав, что пенальти был, поскольку Миленкович опоздал с движением и потому выставил руку слишком в сторону. Маурицио Сарри же считает, что благодаря второму тайму его команда заслужила победу.
"Аталанта"
Единственный гранд, выигравший легко в десятом туре - "Аталанта". Учитывая, что шестеро других играли друг против друга, а она сама - против команды из зоны вылета, ожидаемо. Но все же "Эмполи" в девятом туре победил в гостях "Фиорентину", а "Интеру" дома ранее проиграл лишь со счетом 0:1. Потому разгром несколько удивляет. Удивляет и потому, что в гостях бергамцам в нынешнем сезоне тяжело - уже три поражения.
Помогла идеальная оборона, полный контроль в центре поля. И ранний гол Скамакки пяткой с острого угла. Джанлуку вообще прорвало - он забил ещё один, ассистировал, дважды попадал в каркас ворот, также головой в упор - во вратаря. Его игра особо порадовала прессу и болельщиков, поскольку у сборной Италии давно проблемы с форвардами. Джан Пьеро Гасперини также заявил, что он может стать лидером атаки сборной.
Победы над новичком "Дженоа" и аутсайдером "Эмполи" - обязательная программа, но, тем не менее, не все гранды её выполняют. "Наполи", "Фиорентина", "Лацио", "Рома" уже ясно, что не выполнили в первом круге. "Аталанта" выполнила в двух последних турах, ещё и с общим счетом 5:0, и обошла тех четверых. Теперь она в Топ-4.
Другие
Нельзя не отметить матч "Кальяри" - "Фрозиноне". В начале сезона сарды выглядели беспомощно в атаке, затем начало пробиваться, но начала проваливаться оборона. Провалилась и против "Фрозиноне", опустив на 0:3 на 71-ой минуте. Но атака могла забить и в первом тайме, а в итоге её прорвало. Четыре гола, в том числе дубль вышедшего на замену Паволетти на 93-ей и 95-ой минутах. Ну и путь к первой победе в сезоне!
Впервые в истории Серии А кто-либо побеждает с 0:3 на 70-ой минуте. И символично, что такую победу принёс Паволетти. Он же забил решающий гол в плей-офф Серии Б в июне на 95-ой минуте, принеся "Кальяри" место в Серии А. В воскресенье после ассиста и двух голов он ещё и успел спасти от пропущенного на линии собственных ворот. На 98-ой минуте!
Клаудио Раньери ещё и даже не особо удивился. "Мы такие. Мы совершаем невероятные ошибки, но у этой команды огромное сердце и она никогда не сдаётся. Так было и в предыдущем сезоне".
В Генуе таких фейерверков не было и близко, но победа "Дженоа" над "Салернитаной" из зоны вылета не менее важна. Генуэзцы впервые в сезоне играли дома не против участника Еврокубков и должны были доказать, что умеют побеждать и аутсайдеров. Первый тайм они выиграли в одни ворота и странно, что забили лишь один, во втором ушли в оборону и могли пропустить лишь в концовке. По шансам забить победа заслуженная.
Смены тренеров в нынешнем сезоне пока что не очень помогают. Филиппо Индзаги в "Салернитане" с одним очком в двух матчах против прямых конкурентов в борьбе против вылета, Габриэле Чоффи в первом матче в "Удинезе" принес ему седьмую ничью в сезоне, то есть ничего нового. Приход Аурелио Андреаццоли в "Эмполи" за более месяца все еще не вытащил команду из зоны вылета.
Следует отметить "Торино". Он чуть не скатился к аутсайдерам, главный тренер Иван Юрич выглядел опустившим руки, не верящим в команду. Но в Лечче удалось победить и не пропустить в матче, в котором соперник создал больше.
Украинский след
7:2 по ударам по воротам, 66:34 по владению мячом в первом тайме "Дженоа" в том числе обеспечил Руслан Малиновский. Он остался в стартовом составе несмотря на возвращение опорника Баделя и форварда Ретеги. Бадель позволил украинцу переместиться немного вперёд и уже не опускаться постоянно на одну линию с защитниками. Но он делал и это и в целом действовал в глубине, далеко от ворот. Не пробил по ним ни разу.
Зато Руслан записал на свой счёт первый ассист в сезоне. Когда из центрального круга отдал пас вперёд Гудмундссону. Правда, тому ещё нужно было пройти защитника и попасть ударом из-за пределов штрафной. Но ассист записан.
На момент ухода он был третьим в команде по касаниям мяча (45), но лишь шестым по передачам (30). Седьмым по проценту точности пасов - 76.7. Как и в предыдущих матчах, тяжело работал в обороне. Три попытки отбора, три блока, два выбитых мяча, выигранные три из шести единоборств. Получил жёлтую карточку.
Следует отметить, что во втором тайме он выпал из игры, как и вся команда, поэтому его замена на 59-ой минуте на чистого опорника выглядела логичной. Хотя Руслан был очень недоволен заменой и не спешил уходить с поля.
Оценки - большей частью хорошая "6.5". Отмечали его тяжёлую работу в центре поля, дирижирование там и ассист. Pianeta Genoa даже отметил, что успел сыграть и правого, и левого, и центрального из трех опорников. Обозреватели уже смиряются с его превращением в опорника. Хотя Евроспорт ("6") говорит о "далеко не лучшей его версии". То есть хочет атакующего Малиновского. Также отмечал брак в передачах.
Мой вердикт - несомненно "6.5" с комплиментами очень хорошей работе и призывом забыть о ярком атакере Малиновском. Беспокоиться ему следует лишь из-за постоянных падений интенсивности и общего уровня во вторых таймах.
Виктор Коваленко вернулся в заявку "Эмполи" после одного пропущенного из-за повреждения матча, но остаётся шестым опорником в иерархии. Трое вышли в стартовом составе, ещё двое заменили двух из них на 74-ой и 82-ой минутах, украинец остался в запасе.
Лучший игрок тура - Леонардо Паволетти ("Кальяри"). Кто, как не он?!
Прорыв тура - "Кальяри". Кто, как не он?!
Разочарование тура - "Рома". Уж слишком сидела в обороне
Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Принес очень важную победу
Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Паволетти вышел на замену вместо опорника, авторы первого гола и ассиста к третьему Ористаньо и Виола также вышли на замену
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Фото - ANSA, Dynamo.kiev.ua
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