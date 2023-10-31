Милан может уволить Пиоли, если команда не выйдет из группы в Лиге чемпионов: остального недостаточно

"Милан" будет оценивать работу главного тренера Стефано Пиоли по выступлениям в Лиге чемпионов. Клуб может уволить тренера, если команда не выйдет в плей-офф турнира.

Сообщается, что руководство "Милана" сильно беспокоят выступаления" россонери" в этой Лиге чемпионов, а одного попадания в топ-4 Серии А недостаточно.

"Милан" занимает четвертое место в своей группе Лиги чемпионов, ни разу не забив за 3 тура. Клуб обходят "ПСЖ", "Ньюкасл" и "Боруссия Дортмунд".