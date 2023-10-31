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Милан может уволить Пиоли, если команда не выйдет из группы в Лиге чемпионов: остального недостаточно

Италия
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Топ-4 недостаточно

Милан может уволить Пиоли, если команда не выйдет из группы в Лиге чемпионов: остального недостаточно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" будет оценивать работу главного тренера Стефано Пиоли по выступлениям в Лиге чемпионов. Клуб может уволить тренера, если команда не выйдет в плей-офф турнира.

Сообщается, что руководство "Милана" сильно беспокоят выступаления" россонери" в этой Лиге чемпионов, а одного попадания в топ-4 Серии А недостаточно.

"Милан" занимает четвертое место в своей группе Лиги чемпионов, ни разу не забив за 3 тура. Клуб обходят "ПСЖ", "Ньюкасл" и "Боруссия Дортмунд".

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В статье: Лига чемпионов Стефано Пиоли Милан
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Источник:
pianetamilan.it

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