Ювентус сократит зарплаты президенту и генеральному директору клуба

"Ювентус" возьмет новый курс в экономической политике клуба, ориентированный на устойчивость и бюджетную дисциплину, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Он коснется не только футболистов, но и высших социальных должностей. По информации представленных отчетов, было принято решение о сокращении зарплат президента "Ювентуса" Джанлуки Ферреро и генерального директора Маурицио Сканавино, а также о сокращении бонусов генерального директора, которые в процентном выражении имеют большее влияние, чем фиксированная часть.

Сейчас заработная плата у руководства такова: президент - €800 000, гендиректор - €400 000.

В декабре 2022 года Джанлука Ферреро стал новым президентом туринского "Ювентуса" после того, как предыдущее руководители клуба подало в отставку. В правление клуба вошли также Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино (генеральный менеджер), Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Прежнему руководству в лице Андреа Аньелли и Павла Недведа могут выдвинуть обвинения по делу о нарушении отчетности.

После десяти туров "Ювентус" занимает второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (25 очков).