Ювентус продлит контракт с ключевым полузащитником: дополнительные 2 года по соглашению

"Ювентус" собирается продлить контракт с Мануэлем Локателли, который и так рассчитан до лета 2026 года. Новая сделка предусматривает ещё 2 дополнительных сезона.

Сообщается, что полузащитник подпишет контракт до лета 2028-го. Локателли был выкуплен у "Сассуоло" прошлым летом 30 миллионов евро, проведя два сезона до этого в "Юве" в аренде.

В этом сезоне Мануэль провел за туринцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 30 миллионов евро.

Manuel Locatelli will sign new deal at Juventus until June 2028, as revealed 10 days ago. Matter of time. ⚪️⚫️???????? https://t.co/NRS2p13oDn