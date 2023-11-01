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Ювентус продлит контракт с ключевым полузащитником: дополнительные 2 года по соглашению
Контракт до 2026-го не устроил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" собирается продлить контракт с Мануэлем Локателли, который и так рассчитан до лета 2026 года. Новая сделка предусматривает ещё 2 дополнительных сезона.
Сообщается, что полузащитник подпишет контракт до лета 2028-го. Локателли был выкуплен у "Сассуоло" прошлым летом 30 миллионов евро, проведя два сезона до этого в "Юве" в аренде.
В этом сезоне Мануэль провел за туринцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 30 миллионов евро.
Manuel Locatelli will sign new deal at Juventus until June 2028, as revealed 10 days ago. Matter of time. ⚪️⚫️???????? https://t.co/NRS2p13oDn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023
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