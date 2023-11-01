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Ювентус продлит контракт с ключевым полузащитником: дополнительные 2 года по соглашению

Италия
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Контракт до 2026-го не устроил

Ювентус продлит контракт с ключевым полузащитником: дополнительные 2 года по соглашению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" собирается продлить контракт с Мануэлем Локателли, который и так рассчитан до лета 2026 года. Новая сделка предусматривает ещё 2 дополнительных сезона.

Сообщается, что полузащитник подпишет контракт до лета 2028-го. Локателли был выкуплен у "Сассуоло" прошлым летом 30 миллионов евро, проведя два сезона до этого в "Юве" в аренде.

В этом сезоне Мануэль провел за туринцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 30 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Мануэль Локателли
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