Кубок Италии. Замечательный ассист Малиновского в овертайме приносит Дженоа победу

Кубок Италии. Второй раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Реджана" (II) 2:1 ОТ

Голы: Хапс 53, Гудмундссон 99 - Джаманка 37

Легенды "Милана" в последние дни в качестве главных тренеров "совершают паломничество по храмам дружбы", как писал Александр Дюма. В пятницу в Серии А Альберто Джилардино встречался с Филиппо Индзаги, во вторник в Кубке Пиппо принимал Андреа Пирло, сегодня же Джилардино принял Алессандро Несту. Джила и Сандро очень тепло отзывались друг о друге и были рады встрече.

Течению матча Джила вряд ли был рад. Он надеялся, что его команда, 14-ая в Серии А, справится дома с 11-ой командой Серии Б без дополнительного времени. Тем более, что та 11-ая еще два тура назад была аутсайдером своей лиги. Но одержала две победы подряд, то есть в форме. Еще и Неста просил подопечных устроить ему встречу на "Олимпико" с родным "Лацио", обещая отблагодарить их ужином.

Джилардино же убрал в запас почти всех игроков стартового состава, вспоминая о тяжелом матче против "Салернитаны" в прошлую пятницу и думая о крайне опасном и важном выезде к "Кальяри" из зоны вылета в ближайшее воскресенье. Потому вряд ли удивляет, что его команда особенно страдала в первом тайме. Также не удивляет, что победный гол сделали три игрока, вышедшие на замену.

По ударам по воротам "Реджана" даже выиграла первый тайм со счетом 6:2. Хотя на самом деле первые минут 35 были сонными. Вот затем состоялась серия. Леали спас от удара свободного Джаманки. Того же форварда бросили в прорыв, он обошел защитника и четко забил. Ланини завершил опасную контратаку плохим ударом. Мелегони, арендованный как раз у "Дженоа", бил с линии штрафной - Леали отбил.

В начале второго тайма уже "Дженоа" выдала свой отрезок. Причем вдвое дольше, минуты до 65-ой. А весь тайм выиграла по ударам со счетом 13:2. Левый латераль Хапс обыгрался с Пушкашем, мощно пробил и сравнял счет. Вратарь "Реджаны" Саталино перевел удар Пушкаша в перекладину. Тот же Пушкаш плохо пробил в другом моменте, как и Гальдамес. Затем Саталино совершил тройной сейв!

В конце основного времени и начале дополнительного "Реджана" неплохо атаковала. Гирма, Портанова, Ланини должны были попадать в створ. Но на 97-ой минуте появился на поле Руслан Малиновский и на 99-ой сделал гол. Бадель вперед, украинец то ли пяткой, то ли внешней стороной стопы спиной к воротам отправил вразрез левее и оставил Гудмундссона одного в штрафной для четкого удара низом.

Победу в пятницу над "Салернитаной" в лиге принес тот же тандем. Ассист Малиновского, точный удар Гудмундссона.

Далее Руслан пытался пробить издали (очень неточно), дирижировал атаками до окончания первого овертайма. Во втором его команда уже большей частью оборонялась, и украинец работал в отборе. Полезно, поскольку генуэзцы отзащищались уверенно.

В гости к "Лацио" в 1/8 финала Кубка поедет "Дженоа". Она уже была в таком матче в августе в лиге и победила со счетом 1:0.