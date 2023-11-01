Кубок Италии. 0:2, 2:2 и 2:4 в добавленное время с автоголом и пенальти

Кубок Италии. Второй раунд

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Парма" (II) 2:4

Голы: Пикколи 54, Стрефецца 76 - Сом 9, Бонни 28, Понграчич 90+4 (автогол), Ман 90+7 (пен.)

Боссы итальянского футбола считают Коппа Италия непопулярным соревнованием. Первые раунды даже не транслировали. А затем турнир и вовсе сократили до всего 44-ех команд, причем поначалу даже до сорока. И, тем не менее, команды играют в турнире с желанием, устраивают драматичные матчи. Два из первых пяти в нынешнем раунде добрались до дополнительного времени, еще один решился в добавленное.

Середняк Серии А, набравший лишь два очка в пяти последних матчах лиги, и лидер Серии Б, набравший 12 в пяти своих последних, в такой форме, в таком состоянии каждого выглядели практически равными. Еще и "Лечче" предоставил отдых лидерам. Хотя его главный тренер Роберто Д'Аверса несколько раз заявил, что играть будет не "Лечче 2". На самом деле сыграл "Лечче 2:4".

Кстати, Д'Аверса обижен "крестоносцами" в третий раз за последние три года. Именно он в свое время протащил их за полтора года из Серии С в Серию А, а затем продержал два сезона в Высшем дивизионе в качестве крепкого интересного середняка, но был уволен по непонятным причинам, возвращен и вновь уволен.

Начал хозяин поля Сансоне немного неточным ударом. Но начал забивать гость Сом с линии штрафной после потери мяча соперниками. Тут же Кулибали перед вратарем подскользнулся и не сумел сделать счет 2:0. Сделал его Бонни. Угловой, защитники плохо выбили, форвард пробил с линии штрафной слета под перекладину. А в концовке тайма 2:2 Удена и Сансоне помешали вратарь, плохое добивание Сансоне и стойка.

В начале второго тайма "Парма" чуть не забила третий. Михайла смазал. Затем уже смазал "Лечче", а именно Пикколи головой. Он в итоге забил на добивании. Затем еще и забил красивым ударом Стрефецца. А Пикколи смазал удар головой в упор. За что вместе со всей командой был наказан. На четвертой добавленной минуте Ман прострелил, а Понграчич срезал в собственные ворота. На седьмой Ман реализовал пенальти.

Кроме вышеописанного, в этом матче также были отмененный с помощью ВАР пенальти, отмененный гол из-за офсайда и даже замена главного арбитра еще в середине первого тайма из-за травмы.

Итак, как минимум две команды из Серии Б сыграют в 1/8 финала Кубка Италии сезона 2023/24. Конкретно "Парма" поедет в гости к "Фиорентине". Противостояние с ароматом 90-х годов прошлого столетия.