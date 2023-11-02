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Кубок Италии. Сассуоло избежал повторения позора последних лет

Италия
Обновлено

Впервые с сезона 2018/19 "нероверди" проходят два раунда

Кубок Италии. Сассуоло избежал повторения позора последних лет

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Кубок Италии. Второй раунд

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Специя" (II) 0:0 (5:4 пен.)

Среди команд Серии А в последние годы "Сассуоло" - пожалуй, худший по выступлениям в Кубке Италии. С сезона 2018/19 он не проходил два раунда Коппа подряд. Из предыдущих шести матчей турнира проиграл четыре, а один, в этом августе, выиграл лишь в дополнительное время у команды из Серии Б. От команд из Второго дивизиона он даже вылетал в 2019-ом, 2021-ом и 2022-ом годах, причем дважды - дома.

На этот раз такой участи с огромным трудом, но удалось избежать. А было опасно, поскольку "Специя" как раз в Кубке отличается. Два раунда подряд прошла не далее как в предыдущем сезоне, а в сезоне 2020/21 даже прошла три, в частности, выбив в гостях "Рому". В сезоне нынешнем она уже даже успела попрактиковаться в серии пенальти, выбив таким образом "Венецию". Но две серии подряд выиграть всегда трудно.

Матч был очень веселым, энергичным. 51 удар по воротам - много даже для 120-ти минут. Хотя вот 12 в створ для 120-ти уже не так впечатляюще. Да и большинство из них были не очень сложными для вратарей. "Сассуоло" нанес 37 из 51-го, но в первом тайме опаснее как раз выглядела "Специя". Сейвом запомнился Краньо, не Зут. А после 74-ой минуты Алессио просто спас в полете от удара Коуды и вытащил ногой удар Ципота.

Ближе к концу основного времени "Сассуоло" выпустил на поле основной состав, и тогда уже Зут начал работать. Отлично отбил удар Пинамонти, в контратаке - Берарди, также - Байрами. Потому ожидалось, что вратари будут звездами серии пенальти. Но в итоге был отбит лишь один удар. Моро пробил слабо и в центр, Краньо прыгнул в угол, но оставил ногу.

Итак, впервые за пять лет "Сассуоло" проходит два раунда Кубка подряд. И, кстати, в третий раз за шесть лет выбивает из турнира "Специю". Получается, для него это как раз удобный соперник. Теперь ожидает гораздо менее удобный для любой команды - "Аталанта". В Бергамо.

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