Известен лучший тренер Серии А в октябре: его команда лидирует в таблице

Серия А назвала имя лучшего тренера октября: им стал Симоне Индзаги. "Интер" менеджера одержал две победы в трех матчах чемпионата.

Это второй раз, когда Симоне получает награду лучшему менеджеру месяца в Серии А. Ранее он уже был отмечен таковой в декабре 2021 года, во время работы в "Лацио".

"Интер" сыграл вничью с "Болоньей" (2:2), но обыграл "Торино" (3:0) и "Рому" (1:0). "Нерадзурри" – лидеры чемпионата, набрав 25 очков после 10 туров. Ближайший преследователь "Интера"– "Ювентус", отстает на 2 очка.