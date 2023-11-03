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Известен лучший тренер Серии А в октябре: его команда лидирует в таблице

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"Интер" одержал 2 победы и один раз сыграл вничью

Известен лучший тренер Серии А в октябре: его команда лидирует в таблице

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Серия А назвала имя лучшего тренера октября: им стал Симоне Индзаги. "Интер" менеджера одержал две победы в трех матчах чемпионата.

Это второй раз, когда Симоне получает награду лучшему менеджеру месяца в Серии А. Ранее он уже был отмечен таковой в декабре 2021 года, во время работы в "Лацио".

"Интер" сыграл вничью с "Болоньей" (2:2), но обыграл "Торино" (3:0) и "Рому" (1:0). "Нерадзурри" – лидеры чемпионата, набрав 25 очков после 10 туров. Ближайший преследователь "Интера"– "Ювентус", отстает на 2 очка.

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Источник:
legaseriea.it
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