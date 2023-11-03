Серия А. Лацио буднично уступает в Болонье

Серия А. 11-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио" 1:0

Гол: Фергюсон 46

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, Ликояннис (Кристиансен 81), Фройлер, Эбишер (Моро 73), Орсолини, Фергюсон, Салемакерс (Ндой 81), Зиркзее (Фаббиан 90+2)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич (Лука Пеллегрини 48), Ровелла, Гендузи (Камада 81), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Исаксен 81), Кастельянос (Иммобиле 57), Педро (Дзакканьи 57)

Предупреждения: Фергюсон 50, Беукема 56 - Педро 35, А. Романьоли 50, Луис Альберто 65, Дзакканьи 80, Исаксен 90+4

Защитник "Лацио" Патрик говорил о грядущей "фундаментальной неделе". Матчи против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов и "Ромы" в лиге и вправду создавали такую. Но перед ними еще нужно было играть в Болонье. Крайне опасный подводный камень в любой ситуации. Особенно - когда твои мысли отвлечены на другие матчи. Об этот камень "лациале" и споткнулись. Что даже не удивило.

Матч получился таким, каким и ожидался. Обе команды пытаются играть быстро, комбинировать. Но создают мало, а в позиционной атаке вообще слабы. По ударам по воротам за матч обе не в Топ-10 лиги. Сегодня "Лацио" нашел 11 таких, "Болонье" для победы хватило шести. Счет по ударам в створ - 2:1 в пользу хозяев. То есть больше мы видели возню, броуновское движение, чем конкретику.

К 37-ой минуте счет по ударам по воротам был 0:4, причем все нанес Кастельянос. Угловой Луиса Альберто прилетел в стойку, Тати дважды пытался добить, но из вратарской попал в защитника и выше. Форвард "Лацио" также попал головой в перекладину, но арбитр свистнул фол в атаке. А в концовке тайма защитники гостей выбили плохо, и Зиркзее бил слета с линии штрафной. Неточно.

Второй тайм вдруг начался голом. Салемакерс нашел Зиркзее на линии штрафной, той умно вразрез вывел Фергюсона, и Льюис четко пробил. Теперь он лучший шотландский бомбардир Серии А всех времен вместе с Денисом Лоу с десятью голами.

Это должно было разбудить "Лацио", создать давление на ворота Скорупски, но во втором тайме он создал еще меньше, чем в первом. Практически ничего не создал. Разве что держал мяч больше. А "Болонья" спокойно выходила из-под прессинга. В концовке она даже держала мяч на половине поля соперника больше, и Ндой пробил в створ. Где был Проведель.

Впервые за 43 года "Болонья" не проигрывает в десяти матчах Серии А подряд. После ничьиx против "Ювентуса", "Наполи", "Интера" она заслужила наконец-то и победить гранда. Кстати, "Лацио" дома она побеждает в третий раз в четырех последних матчах и во всех четырех не пропустила. То есть результат не сенсационный и даже не сюрпризный.

Да, "лациале" ехали в Болонью с тремя победами в лиге подряд, но и в тех матчах был заметен их невысокий запас прочности. Ведь две из тех побед были вырваны в концовке. Сегодня так не повезло. Сегодня не хватило интенсивности, жесткости, резкости. Желания выкладываться в преддверии важнейших матчей. Да и банального таланта, умения создавать и реализовывать в плотной игре.