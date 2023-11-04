Серия А. Наполи спокойно выигрывает региональное дерби

Серия А. 11-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Наполи" 0:2

Голы: Распадори 13, Элмас 82

"Салернитана": Очоа, Мадзокки (Ботхейм 81), Фасио (Данилюк 69), Пирола, Брадарич, Л. Кулибали, Леговски (Бохинен 69), Чауна, Кандрева (Кастанос 77), Диа, Иквуэмеси (Стюарт 69)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински (Каюст 86), Политано (Линдстрем 77), Распадори (Симеоне 68), Кварацхелия (Элмас 69)

Предупреждения: Мадзокки 68 - Ди Лоренцо 88

Матч "Салернитана" - "Наполи" - региональное дерби Кампаньи. Хотя здесь речь об одностороннем дерби. Для главной команды региона матч против соперников из Салерно не имеет особого значения. А вот последние всегда желают ужалить гранда, богача. Удалось это сделать в апреле 1:1 в гостях. Дома же в январе были пропущены два мяча на рубеже таймов, а в остальное время "гранатовые" боролись.

Сегодня они вроде бы также боролись. Но разница в классе выглядела огромной. И изначально в таблице, ведь последняя команда в лиге принимала чемпиона, благодаря этой победе вышедшего в Топ-4. И на поле. 10:21 по ударам по воротам - красноречивая статистика.

Пирола начал ударом головой, отбитым Меретом. Но вскоре хозяева потеряли мяч на выходе из обороны, Лоботка отправил вперед Распадори, а тот с угла вратарской четко пробил в дальний угол. Третий матч Джакомо подряд с голом. Он отлично заменяет травмированного Виктора Осимхена. Правда, Оливера в процессе атаки был в офсайде, но арбитры проспали это, а игрок "Салерно" уже коснулся мяча, неудачно выбив.

"Салернитана" пыталась отыграться, но ей катастрофически не хватало качества. Ее удары большей частью шли издали и неточно либо в защитников. У ее ворот еще и Очоа отбил крученый удар Политано и в самой концовке тайма - удар с рикошетом Распадори. Начался второй тайм еще одним сейвом Очоа от Распадори и немного неточным крученым ударом Политано. Последний задел стойку.

1:0 держался слишком долго, и чемпион мог поплатиться за это. Но на самом деле аутсайдер даже не приближался к опасным ударам. А затем и пропустил контратаку. Элмас прорвался слева, обошел соперника и закрутил в дальний угол.

После бурной домашней ничьей с "Миланом" спокойная победа без пропущенных - то, что было нужно "Наполи". Хотя никаких новостей, и уж точно - новостей о возвращении чемпионской игры - она не принесла. Принесла три очка, и это все, что важно сейчас.