Серия А. Аталанта - Интер 1:2. Первые среди черно-синих и всей лиги

Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 1:2

Голы: Скамакка 61 - Чалханоглу 40 (пен.), Лаутаро Мартинес 57

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини (Толой 62), Колашинац (Пашалич 55), Дзаппакоста (Хатебур 55), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс (Муриэль 80), Лукман (Де Кетеларе 80), Скамакка

"Интер": Зоммер, Павар (Дармиан 33), Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Чалханоглу (Асллани 86), Барелла, Мхитарян (Фраттези 70), Димарко (Аугусто 70), Тюрам, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 86)

Предупреждения: Де Роон 26, Колашинац 35 - Думфриз 89

Удаление: Толой 90+1 (вторая желтая)

Главный арбитр: Симоне Соцца

Весьма сложный период для "Интера" начался. В четырех турах лиги его ожидают матчи в гостях против "Аталанты", "Ювентуса" и "Наполи" плюс два гостевых матча Лиги Чемпионов между ними. И подходил он к периоду после серии сильных результатов, но добытых с трудом. Со сном, выключенияни на долгие периоды. Кроме того, в гостях в лиге он до сих пор играл лишь против слабых команд, так что было что доказывать.

Было что доказывать и "Аталанте" в дерби "нерадзурри". Она начала сезон дома идеально в плане пропущенных мячей - ноль в пяти матчах лиги и Лиги Европы. Одержала в них четыре победы. Но гранда, "Ювентус", как раз и не переиграла. А в гостях проиграла оба Топ-матча - "Лацио" и "Фиорентине". Джан Пьеро Гасперини соглашался, что в матчах против грандов еще нужно доказать и самоутвердиться.

Его команда первые 39 минут провела лучше, чем соперник. Хотя в целом игра под ливнем была очень вязкой, жесткой и непривлекательной. Что оба тренера перед матчем предсказывали. Лишь 3:1 по ударам по воротам. Бергамцы хотя бы выдали несколько опасных "кроссов" в штрафную силами латералей Дзаппакосты и Руджери, последний замкнул один и должен был попадать. А Джимсити ударом головой попадал в защитников.

Но забили в итоге миланцы. Пас вразрез Чалханоглу нашел Дармиана, заменившего травмированного Павара, и центральный защитник выскочил на Муссо, протолкнул мяч, дождался, пока вратарь врежется в него и радостно упал. Чалханоглу исполнил пенальти идеально, низом в угол. Затем он закручивал с игры, и Муссо тащил.

Инициатива перешла к гостям. Мощный удар Димарко в начале второго тайма чуть не попал. Лаутаро Мартинес уже пробивал на технику из левой части штрафной. Закрутил в дальний угол и забил свой 12-ый гол в сезоне в лиге. Хотя хозяева быстро забили свой. Лукман оттеснил Димарко, отобрал, прострелил, а Скамакка забил свой третий мяч в двух последних матчах. Тот самый, которого летом хотел "Интер".

"Аталанта" начала давить. Забрасывала в штрафную, пробивала. "Интер" держался с трудом. Зоммер потащил удар Лукмана издали, вытащил удар Скамакки из штрафной, прошедший между ногами защитника. Хатебур замкнул головой немного неточно. Защитники блокировали удары. И лидер лиги устоял.

Пять побед в пяти гостевых матчах "Интера" в лиге. Да, первый пропущенный, но этот 2:1 над командой, идеальной дома до сегодняшнего матча, добавит подопечным Индзаги гораздо больше уверенности, чем 4:0 над "Салернитаной". Тем более, что "Ювентус" уже потерял очки в Бергамо. Еще и серия против "Аталанты" продолжается. Пять побед и пять ничьих в последних десяти матчах лиги против нее на всех полях.

А сама "Аталанта"? Она боролась, играла прилично. Но и как против "Юве", добыла меньше очков, чем заслужила. Недостаточно стержня, безжалостности, характера, жесткости. Она рискует потерять четвертое место и усилить неверие в саму себя в Топ-матчах.