Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина – Ювентус: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильный ответ?
Twitter Lega Serie A
Пятого ноября в 11-м туре Серии А "Фиорентина" дома будет играть против "Ювентуса". Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн