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Фиорентина – Ювентус: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Италия
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Фиорентина – Ювентус: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Twitter Lega Serie A

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
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Пятого ноября в 11-м туре Серии А "Фиорентина" дома будет играть против "Ювентуса". Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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