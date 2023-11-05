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Кальяри - Дженоа: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Кальяри - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня пройдет матч в рамках 11-го тура чемпионата Италии "Кальяри" - "Дженоа" в 16:00. Статистика последних пяти личных встреч идет в пользу "Дженоа", три победы и две ничьи. В "Дженоа" играет наш украинец Руслан Малиновский. В турнирной таблице ситуация не очень как и у одной, так и у другой команды. "Кальяри" занимает предпоследнее место в Серии А, а "Дженоа" - на 14 месте в таблице.
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Чемпионата Италии "Кальяри" - "Дженоа".
5 ноября, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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