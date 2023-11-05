Серия А. Смена позиций Малиновского не помогла - Дженоа проиграла в Кальяри

Серия А. 11-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Дженоа" 2:1

Голы: Виола 48, Дзаппа 69 - Гудмундссон 51

Первые восемь туров "Кальяри" были ужасными. Всего два очка, всего три забитых мяча, полная беспомощность в атаке. Но руководство клуба выдержало паузу, не уволило Клаудио Раньери - и команда заиграла. Прежде всего у чужих ворот. В последних трех турах лиги она забила восемь мячей плюс еще два в Кубке. Результат - семь очков в лиге и выход из зоны вылета, проход раунда в Коппа.

"Дженоа" - также новичок Серии А, но начала получше, ровнее. Несмотря на сложный календарь с шестью матчами против участников Еврокубках в первых девяти турах. Там она играла неплохо, набрала восемь очков, затем в очном матче аутсайдеров победила дома "Салернитану", также победила в Кубке в середине недели. То есть в целом была более спокойной, чем сегодняшний соперник. Возможно, это и подвело.

Усталость после 120-ти минут обеих команд в Кубке, осторожность, стратегическая важность матча определили совершенно унылое течение игры в первом тайме. Восемь ударов по воротам по такой еще и много. Лишь в концовке гость Васкес замкнул подачу со штрафного слета в перекладину, а хозяин Лувумбо прорвался и забил, но арбитр посчитал, что подтолкнул одного из соперников.

Второй тайм уже был совсем иным. Раньери произвел две замены в перерыве - и обе забили. Виола и Дзаппа. Третья замена - Петанья - сделала ассист ко второму голу. В целом из десяти последних голов "Кальяри" во всех турнирах восемь забили и в пяти ассистировали игроки, вышедшие на замену. Невероятная продуктивность и вдумчивость тренерского штаба.

Вначале провалился левый фланг "Дженоа", Ористаньо прорвался, оставил правее Виоле, а тот пробил низом. Правда, на это быстро ответил Гудмундссон странным ударом высоко поднятой ногой. Но там ошибся защитник Гольданига, зачем-то пытавшийся прервать прострел на земле головой. Ошиблись в итоге и защитники гостей. Не выбили мяч в контратаке, и он попал к Дзаппе под удар в ближний угол.

Между 1:1 и 2:1 вратарь Мартинес спас гостей двойным сейвом от Дзаппы и Лувумбо, от последнего - в упор. Еще несколько прорывов хозяев были с трудом отбиты. Их преимущество было очевидным, особенно в контратаках. Лишь в самой концовке защитник "Дженоа" Драгушин в атаке чуть не попал слета, а от Пушкаша в упор на выходе один-на-один спас вратарь "Кальяри" Скуффет.

Руслан Малиновский отыграл 83 минуты. Первые 60 провел в атаке в паре с Гудмундссоном. Вместе с ним начинал прессинг, играл высоко. Но из-за такой позиции крайне мало касался мяча. 23 касания и 13 передач за это время - предпоследнее место в команде. С четырьмя потерями мяча. С желтой карточкой в атаке, хотя там скорее соперник симулировал.

На 60-ой минуте на поле вместо чистого опорника Баделя вышел чистый форвард Экубан, и украинец отошел на позицию "десятки". Где заиграл гораздо активнее, часто был на мяче, разыгрывал, дирижировал. С 60-ой по 83-ю минуту он отдал больше передач, чем за первые 60, и в этом отрезке стал вторым в команде по пасам и третий по касаниям. Впрочем, тогда играл слишком глубоко.

В атаке за все минуты на поле он не сделал совершенно ничего. Ему даже не доверяли подавать штрафные с фланга и угловые. Однажды во втором тайме доверили штрафной, и мяч с фланга полетел в сторону ворот, но защитники выбили.