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Тренер Дженоа рассказал почему с Кальяри Малиновский играл нападающим
Вынужденный шаг
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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино после проигранного матча с "Кальяри" (2:1) прокомментировал выход Руслана Малиновского на острие атаки.
Гудмундссон забил невероятный гол... Мы держимся за него, его уровень выступлений высок, в частности, благодаря работе его одноклубников. Сегодня выбор был вынужден, у Пушкаса были судороги после кубка, у Экубана все плохо. Малиновский был к этому приспособлен, хорошо работал. Когда он на вершине, он может дать много
Руслан отыграл в этой игре 84 минуты, результативными действиями не отмечался, получил желтую карточку и одну из самых низких оценок в сезоне.