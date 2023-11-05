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Тренер Дженоа рассказал почему с Кальяри Малиновский играл нападающим

Италия

Вынужденный шаг

Тренер Дженоа рассказал почему с Кальяри Малиновский играл нападающим

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино после проигранного матча с "Кальяри" (2:1) прокомментировал выход Руслана Малиновского на острие атаки.

Гудмундссон забил невероятный гол... Мы держимся за него, его уровень выступлений высок, в частности, благодаря работе его одноклубников. Сегодня выбор был вынужден, у Пушкаса были судороги после кубка, у Экубана все плохо. Малиновский был к этому приспособлен, хорошо работал. Когда он на вершине, он может дать много

Руслан отыграл в этой игре 84 минуты, результативными действиями не отмечался, получил желтую карточку и одну из самых низких оценок в сезоне.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Foot Italia
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