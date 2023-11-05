  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом

Италия

Есть веская причина

Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом

Фото: twitter.com/acffiorentina

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сейчас "Фиорентина" играет домашний матч с "Ювентусом" в рамках Серии А. Ультрас хозяев решили не посещать этот матч из-за того, что регион Тоскана сейчас борется с разрушительными наводнениями из-за шторма.

Curva Fiesole выступали за перенос матча, но все бесполезно. Сейчас они помогают очищать дома от грязи и стоячей воды.

По состоянию на 45 минуту игры "Ювентус" побеждает "Фиорентину" 0:1.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина - Ювентус 0:1. После десятой минуты можно не смотреть
yellow-arrow
Безумная победа Ромы над Лечче 2:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал почему с Кальяри Малиновский играл нападающим
Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде