Италия
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Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом
Есть веская причина
Фото: twitter.com/acffiorentina
Сейчас "Фиорентина" играет домашний матч с "Ювентусом" в рамках Серии А. Ультрас хозяев решили не посещать этот матч из-за того, что регион Тоскана сейчас борется с разрушительными наводнениями из-за шторма.
Curva Fiesole выступали за перенос матча, но все бесполезно. Сейчас они помогают очищать дома от грязи и стоячей воды.
По состоянию на 45 минуту игры "Ювентус" побеждает "Фиорентину" 0:1.
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