Ультрас Фиорентины бойкотируют дерби с Ювентусом

Сейчас "Фиорентина" играет домашний матч с "Ювентусом" в рамках Серии А. Ультрас хозяев решили не посещать этот матч из-за того, что регион Тоскана сейчас борется с разрушительными наводнениями из-за шторма.

Curva Fiesole выступали за перенос матча, но все бесполезно. Сейчас они помогают очищать дома от грязи и стоячей воды.

По состоянию на 45 минуту игры "Ювентус" побеждает "Фиорентину" 0:1.