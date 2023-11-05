Серия А. Фиорентина - Ювентус 0:1. После десятой минуты можно не смотреть

Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 0:1

Гол: Миретти 10

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Раньери (Мина 89), Кварта, Бираги, Мандрагора, Артур (Соттил 77), Барак (Бонавентра 59), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 46), Куаме (Иконе 77)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, МакКенни, Локателли, Миретти (Камбиазо 61), Рабио, Костич, Кен (Влахович 68), Кьеза (Милик 68)

Предупреждения: Раньери 83 - Рабио 43, Кен 48, Гатти 58

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Для "Фиорентины" приезд ненавистного "Ювентуса" - главное событие года. В предыдущие четыре его встречали более чем достойно - без поражений (победа и три ничьи), с бешеным перфомансом местных ультрас. Но на этот раз ультрас покинули трибуны в протест против действий властей. Фаны желали перенести матч из-за наводнения в Тоскане. И без их бешеной поддержки "фиалки" не справились.

Статистика матча - 25:4 по ударам по воротам, 68:32 по владению мячом в пользу "Фиорентины". Но на самом деле после десятой минуты итоговое поражение флорентийцев чувствовалось предопределенным. Еще в предыдущих матчах "Ювентус" вернул цинизм, идеальную оборону и умение штамповать 1:0, известные по десятилетии девяти Скудетто. Все это сегодня он лишний раз подтвердил.

Хозяева и начали матч лучше, активнее, прессингом. Но быстро получили контратаку. Костичу никто не мешал прорваться слева и прострелить, Миретти никто не помешал замкнуть и забить свой первый гол в карьере в Серии А. В 43-ем матче. С дисквалификациями Фаджоли и Погба важность Фабио возрасла, и Массимилиано Аллегри начал требовать от него голы. Сегодня начал получать.

Ну а далее? А далее был трехэтажный автобус, не давший сопернику почти не единого шанса. Тем более, что тот играл не быстро и не умно, банально забрасывая мячи с флангов в штрафную. "Фиалки" создали в итоге лишь прямой штрафной удар Бираги. Его вытащил Щенсны, уже падая в ворота и ценой повреждения руки. Один из трех хороших дальних ударов с игры поляк также отбил, другие не попали.

По сути, два наиболее опасных момента с игры (если не единственные такие) в матче создал "Ювентус". Поскольку в добавленное время Камбиазо замыкал контратаку ударом головой, и Терраччьяно с трудом потащил.

1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 1:0 - последние шесть результатов "Ювентуса". Очень напоминает то десятилетие девяти Скудетто. Ныне его лучшее начало сезона по очкам как раз со времен последнего Скудетто - 2019/20. И вообще лучшее начало по "сухим" матчам в истории - восемь из 11-ти. Уныло, "автобусами", без атаки - ему все равно. Главное - он убегает от "Милана" и не отпускает "Интер".

А "Фиорентина" после 11-ти матчей лиги дома подряд без поражений проигрывает второй подряд. На всех полях в лиге проигрывает третий подряд без пропущенных. Причем же сразу же после классного 3:1 в Неаполе. Та победа оказалась пирровой. Она далеко не впервые держит мяч в бешеных процентах, но много не создает и вообще не реализует.