Ювентус и Эвертон следят за талантливым швейцарским нападающим Винсли Ботели

"Ювентус" и "Эвертон" обратили свое внимание на талантливого швейцарского нападающего Винсли Ботели.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в своем твиттере. Оба клуба изучают возможность подписания молодого футболиста. Скауты обеих команд внимательно следят за его выступлениями в составе "Боруссии" Менхенгладбах, где он недавно подписал контракт. Интересным фактом является то, что Винсли недавно сменил агента на Криса Мандиангу. Это может повлиять на его дальнейший карьерный путь.

Винсли Ботели – лучший бомбардир молодежной Бундеслиги (U19), что делает его одним из наиболее перспективных талантов современного футбола.