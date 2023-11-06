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Ювентус и Эвертон следят за талантливым швейцарским нападающим Винсли Ботели

Италия

Юноша заинтересовал топ-клубы

Ювентус и Эвертон следят за талантливым швейцарским нападающим Винсли Ботели

Фото з соцмереж

UA-Футбол
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"Ювентус" и "Эвертон" обратили свое внимание на талантливого швейцарского нападающего Винсли Ботели.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в своем твиттере. Оба клуба изучают возможность подписания молодого футболиста. Скауты обеих команд внимательно следят за его выступлениями в составе "Боруссии" Менхенгладбах, где он недавно подписал контракт. Интересным фактом является то, что Винсли недавно сменил агента на Криса Мандиангу. Это может повлиять на его дальнейший карьерный путь.

Винсли Ботели – лучший бомбардир молодежной Бундеслиги (U19), что делает его одним из наиболее перспективных талантов современного футбола.

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Источник:
Фабріціо Романо
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