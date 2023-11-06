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Ювентус и Эвертон следят за талантливым швейцарским нападающим Винсли Ботели
Юноша заинтересовал топ-клубы
Фото з соцмереж
"Ювентус" и "Эвертон" обратили свое внимание на талантливого швейцарского нападающего Винсли Ботели.
Об этом сообщил Фабрицио Романо в своем твиттере. Оба клуба изучают возможность подписания молодого футболиста. Скауты обеих команд внимательно следят за его выступлениями в составе "Боруссии" Менхенгладбах, где он недавно подписал контракт. Интересным фактом является то, что Винсли недавно сменил агента на Криса Мандиангу. Это может повлиять на его дальнейший карьерный путь.
Винсли Ботели – лучший бомбардир молодежной Бундеслиги (U19), что делает его одним из наиболее перспективных талантов современного футбола.