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Аллегри: Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят - они хотели победить и искали возможность обыграть Фиорентину
Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с Фиорентиной
Getty Images / Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с "Фиорентиной" (1:0) в Серии А.
"Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят - они хотели победить и искали возможность обыграть "Фиорентину", которая показала очень хороший футбол.
Против "Фиорентины" всегда очень тяжело - у них все игроки находятся выше линии мяча и много передвигаются по полю, поэтому было непросто.
Мы провели хорошую голевую атаку. В первом тайме пришлось помучиться побольше, а во втором, несмотря на большое количество кроссов, Шченсному не пришлось делать сейвы", - сказал главный тренер "Ювентуса".
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