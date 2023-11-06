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Аллегри: Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят - они хотели победить и искали возможность обыграть Фиорентину

Италия

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с Фиорентиной

Аллегри: Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят - они хотели победить и искали возможность обыграть Фиорентину

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с "Фиорентиной" (1:0) в Серии А.

"Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят - они хотели победить и искали возможность обыграть "Фиорентину", которая показала очень хороший футбол.

Против "Фиорентины" всегда очень тяжело - у них все игроки находятся выше линии мяча и много передвигаются по полю, поэтому было непросто.

Мы провели хорошую голевую атаку. В первом тайме пришлось помучиться побольше, а во втором, несмотря на большое количество кроссов, Шченсному не пришлось делать сейвы", - сказал главный тренер "Ювентуса".

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Источник:
gianlucadimarzio
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