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Арриго Сакки - о плохой игре Милана: клуб подписал слишком много иностранных игроков

Италия

Сакки высказался о причинах плохой игры Милана

Арриго Сакки - о плохой игре Милана: клуб подписал слишком много иностранных игроков

foottheball

UA-Футбол
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о причинах плохой игры "Милана" в нынешнем сезоне.

"Кто-то думает, что последние результаты - это вина Пиоли? Надеюсь, что нет. Я считаю, что главная ошибка была допущена в начале сезона. Отсюда и пошли все проблемы.

Клуб подписал слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за границы, нужно время, чтобы понять наш чемпионат и наши методы. Эти ребята кажутся растерянными, и в результате "Милан" не всегда выглядит как команда.

Я считаю, что освистывание было справедливым, потому что игра ужасная. Проблема в том, что у штаба нет времени, чтобы залезть в головы игрокам и собрать из них коллектив.

Тренеры должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны, прежде чем подписывать новых игроков. Перед тем, чтобы подписать Райкарда, я послал кого-то следить за ним в течение двух недель.

Когда он вернулся, я даже спросил его, что он ест и какие у него привычки за пределами поля. Вы должны выбрать человека впереди футболиста", - приводит слова Сакки Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В летнее трансферное окно "Милан" пополнили Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Юнус Муса, Рубен Лофтус-Чик, Тейани Рейндерс и Ноа Окафор.

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Источник:
football-italia
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