Ювентус продлил контракт с Мануэлем Локателли

Полузащитник Мануэль Локателли продлил контракт с "Ювентусом" до лета 2028 года, информирует пресс-служба туринского клуба.

"Ювентус" выкупил Локателли у "Сассуоло" в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

После 11 туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место с 26 очками. Лидирует "Интер" (28 очков).