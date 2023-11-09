  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус продлил контракт с Мануэлем Локателли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус продлил контракт с Мануэлем Локателли

Италия

Туринский клуб выкупил игрока

Ювентус продлил контракт с Мануэлем Локателли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Полузащитник Мануэль Локателли продлил контракт с "Ювентусом" до лета 2028 года, информирует пресс-служба туринского клуба.

"Ювентус" выкупил Локателли у "Сассуоло" в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

После 11 туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место с 26 очками. Лидирует "Интер" (28 очков).

По теме
yellow-arrow
Легенда возвращается. Златан Ибрагимович ведет переговоры с Миланом
yellow-arrow
Мбаппе отметил враждебное восприятие Доннаруммы в Милане: Это было слишком
yellow-arrow
Коваленко тоже выходил. Фрозионе – Эмполи 2:1. Обзор матча, видео голов
Ювентус (Турин) Мануэль Локателли
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде