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Ювентус продлил контракт с Мануэлем Локателли
Туринский клуб выкупил игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Мануэль Локателли продлил контракт с "Ювентусом" до лета 2028 года, информирует пресс-служба туринского клуба.
"Ювентус" выкупил Локателли у "Сассуоло" в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.
После 11 туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место с 26 очками. Лидирует "Интер" (28 очков).
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