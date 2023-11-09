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Моуриньо: Я отличаюсь от Сарри тем, что у меня 26 титулов, а он ничего не выиграл
Наставник Ромы упрекнул своего коллегу
AS Roma
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отреагировал на слова наставника "Лацио" Маурицио Сарри, который назвал предстоящий матч "волков" со "Славией" в Лиге Европы "товарищеским".
"Это равно тому, что он сказал, что у "Славии" нет качества. Я всегда уважаю своих соперников. Возможно, в этом разница между тренером, который выиграл 26 титулов, и другим, который почти ничего не выиграл. В этом проявляется менталитет. К каждой игре нужно относиться серьёзно, товарищеских матчей не бывает", — приводит слова Моуринью Daily Mail.
Напомним, что команда Моуринью сыграет с "Лацио" в воскресенье, 12 ноября.
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