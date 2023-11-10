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Ювентус продлил контракт с Николо Фаджоли

Италия

Контракт рассчитан на 4 года

Ювентус продлил контракт с Николо Фаджоли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли продлил контракт, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, соглашение рассчитано до 2028 года.

Туринский клуб повысил игроку зарплату, она может составлять около 1,5 млн. евро в год.

Напомним, что Фаджоли отстранен от футбола на 12 месяцев за размещение ставок у нелегальных букмекеров. Однако 5 из этих 12 месяцев заменены терапией продолжительностью не менее 6 месяцев.

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Ювентус (Турин) Николо Фаджоли
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