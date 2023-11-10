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Ювентус продлил контракт с Николо Фаджоли
Контракт рассчитан на 4 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли продлил контракт, пишет журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, соглашение рассчитано до 2028 года.
Туринский клуб повысил игроку зарплату, она может составлять около 1,5 млн. евро в год.
Напомним, что Фаджоли отстранен от футбола на 12 месяцев за размещение ставок у нелегальных букмекеров. Однако 5 из этих 12 месяцев заменены терапией продолжительностью не менее 6 месяцев.
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