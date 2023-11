Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона в чемпионате Италии

Форвард "Салернитаны" Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона чемпионата Италии.

Больше мячей за таким показателем только у Лаутаро Мартинеса ("Интер", 33) и Виктора Осимхена ("Наполи", 32). Вчера Диа отличился в матче 12-го тура с "Сассуоло" (2:2).

20 - Boulaye Dia has scored 20 goals in the last two Serie A seasons: only Victor Osimhen (32) and Lautaro Martínez (33) have done better in this period. It is also more than double of any of his teammates (Antonio Candreva with nine). Climber.#Sassuolosalernitana pic.twitter.com/soiGmhKYtb