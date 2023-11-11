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Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона в чемпионате Италии

Италия

Сенегальский форвард забил 20 голов с начала прошлого сезона в Серии А

Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона в чемпионате Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард "Салернитаны" Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона чемпионата Италии.

Больше мячей за таким показателем только у Лаутаро Мартинеса ("Интер", 33) и Виктора Осимхена ("Наполи", 32). Вчера Диа отличился в матче 12-го тура с "Сассуоло" (2:2).

Всего в 9 играх текущего сезона Серии А на счету 26-летнего игрока сборной Сенегала 4 мяча. Напомним, Булайе Диа перешел в "Салернитану" на правах аренды летом 2022 года.

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