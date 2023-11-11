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Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона в чемпионате Италии
Сенегальский форвард забил 20 голов с начала прошлого сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Салернитаны" Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона чемпионата Италии.
Больше мячей за таким показателем только у Лаутаро Мартинеса ("Интер", 33) и Виктора Осимхена ("Наполи", 32). Вчера Диа отличился в матче 12-го тура с "Сассуоло" (2:2).
20 - Boulaye Dia has scored 20 goals in the last two Serie A seasons: only Victor Osimhen (32) and Lautaro Martínez (33) have done better in this period. It is also more than double of any of his teammates (Antonio Candreva with nine). Climber.#Sassuolosalernitana pic.twitter.com/soiGmhKYtb— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 10, 2023
Всего в 9 играх текущего сезона Серии А на счету 26-летнего игрока сборной Сенегала 4 мяча. Напомним, Булайе Диа перешел в "Салернитану" на правах аренды летом 2022 года.
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