Серия А. Милан вел со счетом 2:0, но в итоге был спасен ВАР от поражения

Серия А. 12-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан" 2:2

Голы: Сансоне 66, Банда 70 - Жиру 28, Рейндерс 35

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Доргу, Рамадани, Рафия (Х. Гонсалес 57), Каба (Блен 63), Стрефецца (Сансоне 63), Крстович (Пикколи 63), Банда (Венути 87)

"Милан": Маньян, Калабрия (Муса 46), Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Рейндерс, Побега (Флоренци 71), Чуквуэзе (Йович 79), Жиру, Леау (Окафор 10)

Предупреждения: Рамадани 45, Стрефецца 62, Пикколи 85, Х. Гонсалес 90+1 - Эрнандес 44, Муса 80, Калабрия 81, Флоренци 90, Жиру 90+3

Удаление: Жиру 90+3 (вторая желтая)

Стремительное падение получилось у "Милана". По крайней мере, в лиге. На октябрьский перерыв на матчи сборных он уходил на первом месте, на ноябрьский может уйти даже четвертым и в восьми очках позади первого. Ему еще повезло, что не пятым. ВАР спас от позорного поражения в Лечче после того, как лидировал со счетом 2:0.

"Лечче" набрал лишь два очка в шести предыдущих турах лиги. Но команда кусачая. Смелая, резвая, активно и очень быстро атакующая. В предыдущем туре вела в Риме против "Ромы" еще на 90-ой минуте и лишь затем проиграла. А год назад дома против "Милана" вела со счетом 2:0 и в итоге сыграла 2:2. Сегодня получилось наоборот.

"Россонери" все же пребывали на волне энтузиазма после отличной игры и победы над "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов во вторник. На такой и провели первый тайм. Очень уверенно, собранно и достаточно быстро. Несмотря на потерю Рафаэля Леау из-за травмы уже в дебюте. Его сменщик Окафор прорвался, отдал пяткой Побеге, и того остановил лишь Фальконе.

Фаворит в итоге забил дважды за семь минут. Вновь Окафор, на этот раз обыгрался с Эрнандесом слева, Тео прострелил, и Жиру в своем сотом матче за клуб затолкал корпусом. А затем Рейндерс прорвался вперед, искал пас, но вдруг увидел, что можно пробить и пробил между ногами Фальконе. Вскоре Тиджани вновь прорвался и попал в стойку.

Намек на возвращение "Лечче" выдал еще до перерыва. Банда замыкал прострел Стрефеццы, и здесь спас Маньян на инстинкте. Намек этот "Милан" не понял и второй тайм откровенно провалил. Играя в нем так же позорно, как и во всем проигранном матче против "Удинезе" в предыдущем туре. Устал после ПСЖ? Но "Удинезе" ведь был до ПСЖ, а картина та же.

У "Лечче" долго ничего не получалось. Как раз Окафор прорвался по флангу, и Фальконе пришлось отбивать. Но на 63-ей минуте Роберто Д"Аверса произвел три замены, и все они очень быстро сработали. Блен перевел головой угловой вперед, а Сансоне никто не накрывал. Муса потерял мяч, Пикколи, Сансоне и Банда разыграли с фланга на фланг, и последний закрутил.

После этого фаворит проснулся? Наоборот, заснул еще глубже. Тем более, что Стефано Пиоли не усиливал атаку до 79-ой минуты, а выпускал правого защитника вместо опорника. До этого же ставил другого опорника Мусу на позицию правого защитника. "Лечче" же продолжал бегать, давить. Сансоне попал головой в упор в стойку и чуть-чуть не попал издали в "девятку".

В добавленное время нервы сдали даже у сверхопытного Жиру, и он был удален за лишние слова в адрес арбитра. Вскоре длинный пас вратаря, Пикколи принял мяч и пробил в ближний угол метров с 30-ти. Маньян откровенно заснул. Правда, здесь вмешался ВАР, увидев, что форвард до приема мяча наступил на ногу Тиаву.

Лишь два очка "Милана" в последних четырех матчах лиги. Причем оба добыты в матчах, в которых вел со счетом 2:0. То есть не два добыты, а четыре потеряны. Да, "Лечче" - непростой соперник для него, ведь дома не проигрывает ему уже седьмой матч из последних девяти (шесть ничьих). Но это ни в коем случае не оправдание.

"Россонери" в глубоком кризисе. Прежде всего - в ментальном.