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Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча

Италия
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Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча

Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore

UA-Футбол
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Сегодня пройдет матч в рамках 12 тура чемпионата Италии. "Лацио" - "Рома" в 19:00. Статистика последних пяти личных встреч почти равна, 3 победы у "Лацио" и две у "Ромы". В турнирной таблице "Рома" располагается на седьмом месте, а "Лацио" - на десятом.

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Чемпионат Италии. "Лацио" - "Рома"

12 ноября, 19:00

Прямая трансляция: MEGOGO

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