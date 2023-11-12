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Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча
Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
Сегодня пройдет матч в рамках 12 тура чемпионата Италии. "Лацио" - "Рома" в 19:00. Статистика последних пяти личных встреч почти равна, 3 победы у "Лацио" и две у "Ромы". В турнирной таблице "Рома" располагается на седьмом месте, а "Лацио" - на десятом.
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Чемпионат Италии. "Лацио" - "Рома"
12 ноября, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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