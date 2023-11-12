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Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча. Сыграет ли Коваленко?
Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча
Фото: Getty Images
Сегодня пройдет матч в рамках 12 тура чемпионата Италии. "Наполи" - "Эмполи" в 13:30. Статистика последних пяти личных встреч почти равна, 3 победы у "Наполи" и две у "Эмполи". Напомним, что за "Эмполи" играет украинец Виктор Коваленко. Выйдет лм он сегодня на поле - пока неизвестно. В турнирной таблице разница колоссальная, "Наполи" занимает 4 место в Серии А, "Эмполи" расположилось на предпоследнем месте.
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Чемпионат Италии. "Наполи" - "Эмполи"
12 ноября, 13:30
Прямая трансляция: MEGOGO
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