  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча. Сыграет ли Коваленко?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча. Сыграет ли Коваленко?

Италия
Обновлено

Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча

Наполи – Эмполи: Прямая видеотрансляция матча. Сыграет ли Коваленко?

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня пройдет матч в рамках 12 тура чемпионата Италии. "Наполи" - "Эмполи" в 13:30. Статистика последних пяти личных встреч почти равна, 3 победы у "Наполи" и две у "Эмполи". Напомним, что за "Эмполи" играет украинец Виктор Коваленко. Выйдет лм он сегодня на поле - пока неизвестно. В турнирной таблице разница колоссальная, "Наполи" занимает 4 место в Серии А, "Эмполи" расположилось на предпоследнем месте.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии. "Наполи" - "Эмполи"

12 ноября, 13:30

Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Наполи - Эмпола
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лацио – Рома: Прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.11.2023
yellow-arrow
Серия А. Милан вел со счетом 2:0, но в итоге был спасен ВАР от поражения, очередная победа Ювентуса
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде