Серия А. Красивый удар Коваленко побеждает Наполи в Неаполе

Серия А. 12-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи" 0:1

Гол: Коваленко 90+1

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Оливера (Руи 84), Ангисса (Каюст 72), Лоботка, Политано (Линдстрем 72), Распадори, Элмас (Кварацхелия 54), Симеоне (Зелински 54)

"Эмполи": Бериша, Берешински (Эбуэхи 63), Исмаили, Луперто, Качаче, Фаццини (Коваленко 71), Ф. Раноккия (Грасси 79), Мале, Канчелльери (Мальдини 79), Капуто, Камбиаги (Гьяси 63)

Предупреждения: Каюст 90+2 - Канчелльери 78

С начала сезона большей частью приходилось считать место Виктора Коваленко в иерархии опорников команды. Долго оно было шестым, при том, что на поле находились лишь трое. Потому он получал игровые минуты лишь когда производилось три замены опорников, либо же две, а еще один не попадал в заявку. Сегодня украинец вдруг стал четвертым в иерархии, вышел непривыно рано. И успел забить.

Более того, его гол принес победу "Эмполи" из зоны вылета над действующим чемпионом. В гостях. Даже вывел команду из этой зоны на 17-ое место. Всего второй его гол в Серии А в карьере. Первый состоялся еще в октябре 2021-го года за "Специю" против "Салернитаны". Тогда получился красивый удар. Сегодняшний был не менее красивым.

Насколько сенсационный этот результат? Разница в таблице между командами огромна, но признаки были. "Наполи" лихорадит с начала сезона, играет бледно, неровно. Чемпионская игра исчезла бесследно. Разговоры об увольнении Руди Гарсии не утихают. Особенно же тяжело команде дома. Этот матч стал ее пятым домашним без побед во всех турнирах подряд, четвертым домашним поражением в сезоне во всех турнирах.

Да и в последних шести очных матчах в лиге, включая этот, "Эмполи" побеждал "Наполи" четыре раза! В том числе и со счетом 1:0 в Неаполе в декабре 2021-го года. Недавно.

Победить сегодня "Наполи" точно не заслужил. Гарсия еще и решил все сломать, перейти на тактическую схему 4-2-3-1, усадить Хвичу Кварацхелию и Петра Зелински в запас. Не помогло. 65 процентов владения мячом и 18:8 по ударам по воротам - обманчивая статистика. "Эмполи" оборонялся четко, выходил из обороны надежно, играл смело в центре поля и в атаке, комбинировал. Играл хорошо.

В первом тайме Бериша отбил крученый удар Политано и очень сложный удар Ангиссы головой с отскоком от газона. Но и Голлини отбивал резкий удар Камбиаги справа и бросался в ноги Капуто, мешая удару в упор. Также Канчелльери и Раноккия не попадали в створ с хороших позиций в центре штрафной. Свист местных болельщиков было слышно еще во время свистка на перерыв.

Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Игроки "Наполи" пробивали в защитников, а игроки "Эмполи" - как раз в створ, пусть и слабо. Еще и рикошет чуть не послал мяч в ворота Голлини. Оживились хозяева лишь в последней четверти матча. Бериша вытащил удар Линдстрема с линии штрафной, отбил удар Кварацхелии в ближний угол и блестяще ногой спас от его удара в дальний с угла вратарской.

Впрочем, и в те минуты гости пытались атаковать. Коваленко сразу же прострелил в штрафную (защитник выбил). Украинец играл на позиции выдвинутого опорника, бегал, прессинговал, боролся за мяч. Заработал фол. А в итоге получил пас с фланга чуть назад от Эбуэхи (еще одна замена) и классно закрутил из правой части штрафной в дальний угол. Удивительная траектория!

Виктор активно вышел на замену и в предыдущем матче против "Фрозиноне" и был близок к голу. Теперь же удалось забить. Позволит ли ему гол наконец-то прорваться в стартовый состав? И решит ли он судьбу Гарсии в "Наполи", который по итогам тура может потерять четвертое место?