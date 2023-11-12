Раз в два года и Коваленко стреляет. Наполи - Эмполи 0:1. Обзор матча

Матч 12-го тура между "Наполи" и "Эмполи" мог завершиться безголевой ничьей, если бы не мощный удар Виктора Коваленко. Украинец забил впервые с октября 2021 года и принес гостям победу на последних минутах матча.

Благодаря добытым очкам команда украинского полузащитника поднялась из зоны вылета и сейчас занимает 17-ю строчку в чемпионате. Хозяева же занимают 4 позицию в турнирной таблице, уступая лишь "Ювентусу", "Интеру", и "Милану".