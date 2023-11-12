  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Раз в два года и Коваленко стреляет. Наполи - Эмполи 0:1. Обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раз в два года и Коваленко стреляет. Наполи - Эмполи 0:1. Обзор матча

Италия
Обновлено

Наполи - Эмполи ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Раз в два года и Коваленко стреляет. Наполи - Эмполи 0:1. Обзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською
Новина українською

Матч 12-го тура между "Наполи" и "Эмполи" мог завершиться безголевой ничьей, если бы не мощный удар Виктора Коваленко. Украинец забил впервые с октября 2021 года и принес гостям победу на последних минутах матча.

Благодаря добытым очкам команда украинского полузащитника поднялась из зоны вылета и сейчас занимает 17-ю строчку в чемпионате. Хозяева же занимают 4 позицию в турнирной таблице, уступая лишь "Ювентусу", "Интеру", и "Милану".

Серия А. 12-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Эмполи" 0:1
Гол: Коваленко 90+1

По теме
yellow-arrow
Милан пока не будет увольнять Пиоли
yellow-arrow
Не лучше других. Коваленко принес победу, но получил среднюю оценку в команде
yellow-arrow
Серия А. Аталанта спасается от поражения, но не выходит в Топ-4
Наполи Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prach13 (Дрогобич)
12.11.2023 в 18:52
Краще бути Кваленком в Емполi нiж нiким який думаэ що розбираэться у футболi!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
12.11.2023 в 18:52
Краще бути Кваленком в Емполi нiж нiким який думаэ що розбираэться у футболi!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде