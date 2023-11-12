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Раз в два года и Коваленко стреляет. Наполи - Эмполи 0:1. Обзор матча
Наполи - Эмполи ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Матч 12-го тура между "Наполи" и "Эмполи" мог завершиться безголевой ничьей, если бы не мощный удар Виктора Коваленко. Украинец забил впервые с октября 2021 года и принес гостям победу на последних минутах матча.
Благодаря добытым очкам команда украинского полузащитника поднялась из зоны вылета и сейчас занимает 17-ю строчку в чемпионате. Хозяева же занимают 4 позицию в турнирной таблице, уступая лишь "Ювентусу", "Интеру", и "Милану".
Серия А. 12-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
Гол: Коваленко 90+1
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