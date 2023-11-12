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Милан пока не будет увольнять Пиоли

Италия

Хотя клуб постоянно над этим думает

Милан пока не будет увольнять Пиоли

ACMilanFan

UA-Футбол
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Результаты "Милана" в последнее время не слишком утешительные. В последних 10-и матчах всего 4 победы. Да и, откровенно говоря, стабильности у миланцев нет уже давно - еще с прошлого сезона. Неудивительно, что вокруг имени главного тренера команды Стефано Пиоли ходят слухи и разговоры об отставке.

Вчера "Милан" вновь потерпел неудачу. В рамках Серии А команда Пиоли сыграла вничью с "Лечче" (2:2). Стоит отметить, что после первого тайма красно-черные вели в счете в два мяча. Однако, во второй части игры потеряли преимущество, пропустив дважды. На последних минутах "Лечче" отличился в третий раз, но гол был отменен после просмотра VAR.

По данным инсайдера Даниэле Лонго "Милан", после раздумий, решил продолжить работу со специалистом.

Еще один инстайдер Себастьяно Сарно рассказывает, что клуб предпочитает сделать изменения в конце чемпионата.

Сейчас "Милан" занимает 3 место в Серии А, пропустив вперед "Интер" и "Ювентус". Следующий матч их ждет 25 ноября. В оппонентах - "Фиорентина". В группе Лиге Чемпионов тоже 3 место, которое пока не гарантирует проход в следующий раунд еврокубков.

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Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Daniele Longo
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