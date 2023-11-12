Серия А. Лацио - Рома 0:0. Противоположность Челси - Ман. Сити

Серия А. 12-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 0:0

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич (Хюсай 81), Катальди (Весино 65, Ровелла 75), Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Камада 81), Иммобиле, Педро (Исаксен 65)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Карсдорп (Челик 86), Кристанте, Паредес, Бове (Ренату Саншеш 82), Спинаццола (Кристенсен 90), Дибала, Лукаку (Азмун 82)

Предупреждения: Иммобиле 38, Луис Альберто 67, Патрик 74 - Манчини 18, Ндика 31, Лукаку 37, Азмун 89

Главный арбитр: Давиде Масса

Перед Римским дерби атмосфера была подогрета до точки кипения. Хотя бы из-за перепалок Маурицио Сарри с Жозе Моуриньо. Даже уже слишком перекипела, поскольку оба решили отменить предматчевую пресс-конференцию. На самом стадионе также кипело, и атмосфера была замечательной. Но на поле... Игроки боролись, грызлись, спорили друг с другом и с арбитром. О футболе они забыли.

Даже не верится, что "Лацио" и "Рома" играли в тот же вид спорта, что и "Челси" - "Манчестер Сити" практически в то же время.

В первом тайме еще было ничего. "Рома" начала сумасшедшим штурмом. Лукаку пробил выше головой с шести метров. Карсдорп подхватил отскок, мощно пробил, Проведель вытащил, а Кристанте добил, но из офсайда. Дважды Карсдорп бил слета с удобных позиций. Неточно. Затем "Лацио" доминировал, и Луис Альберто попал в стойку с 18-ти метров, а Патрисиу потащил удар головой Романьоли.

Впрочем, кроме и вправду постоянного штурма "джаллоросси" вначале, все остальное было эпизодами. На фоне боданий, фолов, жалоб, споров, стычек. Даже удивительно, что по такой игре арбитр Давиде Масса в итоге показал всего шесть желтых и ни одной красной карточки. Во втором тайме команды и вовсе не играли в футбол. Они больше кружились вокруг рефери, чем вокруг мяча.

Football Italia высказался о событиях на поле сочно и правильно - Олимпиада по нытью.

Сарри не проигрывает Моуриньо в четвертом матче из пяти и не пропускает в третьем подряд. "Лацио" не проигрывает "Роме" в седьмом дерби подряд дома в лиге и в восьмом из десяти последних в целом. Ничья в дерби впервые после шести без нее. В целом обе сыграли вничью против кого-либо впервые после девяти матчей во всех турнирах с победми или поражениями.

Печалиться обе команды не будут. "Лацио" после поражения от "Болоньи" и тяжелейшей изнуряющей победы в Лиге Чемпионов над "Фейеноордом" нашел силы для борьбы. "Рома" с 13-ю очками в шести последних турах, и это очень прилично. Они не позволили убежать друг другу. И соперники в борьбе за Топ-4 не очень убежали, потому что почти все не выиграли в 12-ом туре. Печалимся мы, зрители.