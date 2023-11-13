Осимхен: Предложение от Саудовской Аравии было огромным, но я решил остаться в Наполи

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен рассказал о предложении от клубов из Саудовской Аравии, в частности "Аль-Хилаля".

"Честно говоря, я никогда не думал о том, чтобы уйти прошлым летом, поскольку "Наполи" хотел меня оставить. Но когда поступило предложение от Саудовской Аравии, оно было огромным. Очень большим... от него было трудно отказаться. Я поговорил с руководством "Наполи" и решил остаться", - приводит слова Осимхена Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне игрок провел 8 матчей, в которых отметился 6 забитыми голами в Серии А.