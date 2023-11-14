Интер и Ювентус за Скудетто, поддавки других, радуга Коваленко. Итоги 12-го тура Серии А

Сассуоло - Салернитана 2:2

Дженоа - Эллас Верона 1:0

Лечче - Милан 2:2

Ювентус - Кальяри 2:1

Монца - Торино 1:1

Наполи - Эмполи 0:1

Удинезе - Аталанта 1:1

Фиорентина - Болонья 2:1

Лацио - Рома 0:0

Интер - Фрозиноне 2:0

"Интер" и "Ювентус" продолжили укрепляться во главе лиги в преддверии Дерби Италии в Турине в 13-ом туре. Их отрыв от других уже существенный. Другие же будто играют в поддавки. Команды на местах с третьего по седьмое в 12-ом туре не победили и даже в целом набрали больше очков, чем заслужили. А в зоне вылета вновь замена. Там кипит.

Лидеры

Просто в этом туре никому не было. В Серии А никогда не просто. С разницей более одного мяча победила лишь одна команда. Да и "Интер" сделал такое в каком-либо турнире впервые за пять матчей. Уже второй тур он лиги опускается на второе место, поскольку "Ювентус" играет раньше и побеждает, но отвечает собственной победой и возвращается на вершину.

Уверенней эта победа, чем те четыре с разницей в один мяч, не была. "Фрозиноне" огрызался, играл смело, комбинационно. Владение мячом выиграл, в первом тайме был равным по ударам, во втором попадал в стойку. Но невероятный удар Федерико Димарко с 56-ти метров от боковой линии и мощный прорыв Маркуса Тюрама к пенальти, а также общая собранность и уверенность фаворита решили.

Симоне Индзаги признался, что Димарко пробует такие вещи на тренировках, доволен работой команды в целом, ее сконцентрированностью и организованностью. Признал, что гол пришел во время равной игры. Сам автор гола заявил, что собирался бить, просто поскольку никого в атаке не было. Признал, что начал игру неудачно, но заявил, что все, что важно - это три очка.

"Ювентус" победил с разницей в один мяч в четвертый раз подряд. На этот раз еще и прогресс - после трех 1:0 забил два мяча. Хотя и пропустил впервые за 615 минут, но Массимилиано Аллегри из-за этого не огорчается. Больше огорчается из-за проблем в первые полчаса, но отмечает, что затем команда начала двигаться. Доволен ее компактностью и борьбой.

У него получилось более традиционно. Унылый первый тайм с 0:0 по ударам в створ. Смело и интересно соперники играют против него всегда, но всегда и оборона туринцев работает. Мощного давления и серии моментов в начале второго тайма хватило для гола со "стандарта", а затем пришел еще и бонусный гол с такого. После чего соперник также забил с углового и еще попал в стойку.

Шесть из восьми последних голов "Юве" забил благодаря игре на втором этаже, пять из восьми - со "стандартов", пять же - между 46-ой и 63-ей минутами, четыре забили защитники.

"Милан" и "Наполи"

Даже и не верится, что на предыдущий перерыв на матчи сборных лидером уходил "Милан". Теперь буря вокруг него бушует, Стефано Пиоли качается. Во втором гостевом матче лиги подряд он добыл 2:0 к перерыву, но умудрился в итоге сыграть лишь 2:2. В Лечче еще и был спасен ВАР от 2:3. Тренер говорит о тех же ошибках, о поспешной, растянутой и беспорядочной игре. Кто за нее ответит?

Первый тайм на волне энтузиазма после победы над "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов "россонери" провели и вправду хорошо. Не блестяще, но уверенно и солидно. Причем даже без сразу травмировавшегося Рафаэля Леау. Его дублер Окафор начал комбинацию первого гола, первый ассист в сезоне сделал Тео Эрнандес, Жиру продолжил забивать. Второй гол сделали новички Чуквуэзе и Рейндерс.

Но затем команда просто выключилась и прекратила играть. Как в предыдущем туре против "Удинезе". Причем "Лечче", кроме голов, создал мало. Но ему хватило. И при 2:2 "Милан" вовсе не проснулся, а пропускал удар в стойку. Пиоли же выпускал правого защитника вместо опорника и ставил опорника Мусу на позицию правого защитника. Еще и Жиру был удален.

"Эмполи" выиграл у "Наполи" уже четвертый матч из шести последних, а "Лечче" не проиграл "Милану" дома седьмой из девяти. Но это никого не интересует. Хотя Пиоли еще не увольняют и дадут ему шансы. А вот Руди Гарсия уже практически уволен. Он висел на волоске почти с самого начала сезона, а поражение дома от команды из зоны вылета непростительно.

Гарсия решил перейти от тактической схемы 4-3-3 к 4-2-3-1. Еще и отправил Хвичу Кварацхелию и Петра Зелински в запас. И он уже не впервые чудит, меняет, ломает без пользы. Вот и на этот раз, несмотря на огромное статистическое преимущество, по игре "Наполи" выглядел не лучше "Эмполи". Аутсайдер интересно атаковал не реже. Да и выход грузина и поляка не помог.

Пятый домашний матч "Наполи" без побед во всех турнирах подряд, четвертое домашнее поражение в сезоне во всех турнирах. Четвертый матч лиги "Милана" без побед подряд.

Отметим Роберто Д'Аверсу. Он произвел три замены на 63-ей минуте - и его "Лечче" забил на 66-ой и 70-ой. Причем гол и ассист вышедшего на замену Сансоне и ассист вышедшего на замену Блена. И Аурелио Андреаццоли. Его "Эмполи" не уступил "Наполи" тактически, а гол сделала комбинация трех игроков, вышедших на замену - Гьяси, Эбуэхи и Коваленко.

"Аталанта", "Фиорентина", "Болонья"

"Аталанта" могла выйти на четвертое место, "Болонья" - сравняться по очкам с ним. Но обе не победили. При этом ко второй немного претензий. Тьяго Мотта заявил, что она играла лучше "Фиорентины" и недалек от истины. Обмен пенальти, отличное индивидуальное действие Джакомо Бонавентуры и сейвы Терраччьяно принесли победу "фиалкам", но "россоблу" боролись, и их тренер доволен игрой.

Игра была очень жесткой, с 34-мя фолами на двоих. Мотта отметил, что чистой игры было всего 50 минут. Винченцо Итальяно также говорил не о комбинациях, а о правильном характере, страсти победить, "которые и стали решающими", о "соревновательном огне", духе. Пояснял, что злился во время матча, поскольку желал, чтобы его подопечные играли жестче и яростнее, особенно в прессинге.

Серия "Болоньи" без поражений прервана на десяти турах. В шаге от лучшей серии с 1974-го года. Но она и так делает очень много. "Фиорентина" же была загнана в угол тремя поражениями в лиге подряд без забитых и должна была прорваться. Она слишком хороша для таких плохих серий.

Джан Пьеро Гасперини также говорил не об игре, а о характере. "У нас железная воля, и мы никогда не сдаемся". При этом признался, что уже и не особо верил в способность "Аталанты" сравнять счет и просто требовал посылать мячи в штрафную. Один такой как раз и нашел голову Эдерсона. "Было тяжело вернуться, так что одно очко по-настоящему повышает нашу уверенность в себе".

Бергамцы на самом деле отыграли в Удине плохо. Практически ничего не создали в атаке без Скамакки, Лукмана и Дзаппакосты, которым Гасп был вынужден дать отдохнуть, центр поля был разобран без Де Роона, которого пришлось отвести в оборону из-за травм. "Удинезе" в итоге пробил пенальти в стойку, а с игры - в перекладину, также несколько раз был остановлен вратарем Карнезекки.

"Лацио" - "Рома"

Атмосфера вокруг Римского дерби не подвела. Болельщики подготовили огромные красочные баннеры и создали невообразимый шум на "Олимпико", тренеры команд пикировались друг с другом перед матчем на грани оскорблений и отменили предматчевую пресс-конференцию. Но вот игра совершенно разочаровала. 15 ударов по воротам по такой - еще и много.

"Рома" начала примерно 15-ю минутами бешеного давления, затем "Лацио" создал моменты с ударом в стойку и сейвом вратаря. Но подавляющую часть матча игроки ссорились друг с другом и с арбитром, изображали травмы, реально травмировали. Вокруг рефери они находились чуть ли не больше, чем вокруг мяча. "Олимпиада по нытью", - отличное определение Football Italia.

Обе команды ближе к середнякам, чем к лидерам и играют соответствующе, "Рома" после провала в Праге и крайне жестких слов Жозе Моуриньо в адрес игроков, "Лацио" после поражения в Болонье и тяжелейшей победы в Лиге Чемпионов. И все же от участников дерби требуется гораздо больше.

Оба тренера не огорчались. Говоря о характере своих команд. Маурицио Сарри говорил о созданных моментах и доминировании. А Моуриньо - о кадровых проблемах, усталости игроков. Также Моур, как всегда, критиковал арбитра.

Борьба против вылета

Один из трех аутсайдеров вновь сменился. "Эмполи" одержал замечательную победу. Но и к "Кальяри" за игру на сложном выезде мало претензий. Претензии к "Удинезе" за то, что не дожал "Аталанту". Не случайно у него восемь ничьих и всего одна победа в сезоне. Но и он явно живой. Претензии к "Салернитане" за потерю 2:0, но и она борется.

"Сассуоло" также поборолся, отыгрался с 0:2, нанес 29 ударов по воротам. Но он уже шесть туров без побед. Осознает ли вообще, что уже аутсайдер? Осознает ли "Верона", что уже 19-ая? Одно очко в восьми последних турах, справедливое поражение в Генуе в матче за как минимум шесть очков...

Украинский след

Смена караула у украинцев в Серии А. На этот раз заголовки сделал Виктор Коваленко. Он и вышел на замену ранее - на 71-ой минуте (рекорд за "Эмполи"), и забил свой второй гол в Италии и первый - за новый клуб. Еще и красивейшим ударом из района правого угла штрафной в дальний угол.

Этот удар официальные страницы клуба в соцсетях назвали "радугой", поместив соответствующий эмодзи. Траектория полета мяча явно напомнила.

Виктор был шестым опорником в иерархии "Эмполи". Но уже неделю тому в Фрозиноне активно вышел на замену. Играл быстро, вертикально, агрессивно. Потому в Неаполе уже стал четвертым в иерархии. И там играл в таком же стиле. Сразу после выхода он перехватил мяч на фланге и прострелил в штрафную. Вскоре заработал фол.

Оценки СМИ - разумеется, "семерки" с восхищением голом. При этом заметили и его активную игру с первых секунд. А это очень важно. Так и забиваются голы. Активностью и движением вперед.

В Италии его постоянно отправляли глубоко в середину поля, считая разыгрывающим опорником. Лишь в последних двух матчах вспомнили, что он атакующий полузащитник и даже второй форвард, как был в начале карьеры.

А вот Руслану Малиновскому после пяти подряд матчей лиги в стартовом составе "Дженоа" уже места не хватило. Из-за возвращения ведущих опорников Баделя и Строотмана и выхода настоящего форварда Экубана. Последний явно вышел из-за неудачной игры украинца в 11-ом туре на позиции центрфорварда.

Появился Руслан на поле на 86-ой минуте. Пытался удерживать мяч (восемь касаний), дирижировать атаками. Правда, однажды на выходе из обороны потерял. Но и соперник ошибся.

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1 "Інтер" 12 10 1 1 31 2 Ювентус 12 9 2 1 29 3 "Мілан" 12 7 2 3 23 4 "Наполі" 12 6 3 3 21 5 "Фіорентина" 12 6 2 4 20 6 "Аталанта" 12 6 2 4 20 7 Рома 12 5 3 4 18 8 "Болонья" 12 4 6 2 18 9 Монца 12 4 5 3 17 10 "Лаціо" 12 5 2 5 17 11 "Торіно" 12 4 4 4 16 12 "Фрозіноне" 12 4 3 5 15 13 Лечче 12 3 5 4 14 14 "Дженоа" 12 4 2 6 14 15 "Сассуоло" 12 3 3 6 12 16 "Удінезе" 12 1 8 3 11 17 "Емполі" 12 3 1 8 10 18 "Кальярі" 12 2 3 7 9 19 "Еллас Верона" 12 2 2 8 8 20 "Салернітана" 12 0 5 7 5

Фото - ANSA