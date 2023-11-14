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Официально: Мадзарри возглавил Наполи до конца сезона. Он уже тренировал клуб 10 лет назад
Вальтер возвращается в Неаполь
Getty Images/Global Images Ukraine
Вальтер Мадзарри снова возглавил "Наполи". Стороны подписали контракт сроком до июня 2024 года. Официально бывшего тренера "Интера" и "Уотфорда" представят завтра. 62-летний специалист сменит на посту Руди Гарсию.
Мадзарри уже возглавлял "Наполи" в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из "Кальяри".
"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.
Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023
⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP
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