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Официально: Мадзарри возглавил Наполи до конца сезона. Он уже тренировал клуб 10 лет назад

Италия

Вальтер возвращается в Неаполь

Официально: Мадзарри возглавил Наполи до конца сезона. Он уже тренировал клуб 10 лет назад

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вальтер Мадзарри снова возглавил "Наполи". Стороны подписали контракт сроком до июня 2024 года. Официально бывшего тренера "Интера" и "Уотфорда" представят завтра. 62-летний специалист сменит на посту Руди Гарсию.

Мадзарри уже возглавлял "Наполи" в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из "Кальяри".

"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.

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Вальтер Маццарри Серия А Наполи
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Комментарии
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scorpius (Ck)
14.11.2023 в 19:33
italianochefatica. it /uk / pravyla-chytannia/ 5 пункт. Не благодарите
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Комментарии 2
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scorpius (Ck)
14.11.2023 в 19:33
italianochefatica. it /uk / pravyla-chytannia/ 5 пункт. Не благодарите
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0
0
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scorpius (Ck)
14.11.2023 в 19:31
Мадзарри? Впервые слышу про такого. Знаю, что у Наполи когда-то был тренер Вальтер МаЦЦарри, неплохой кстати.
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