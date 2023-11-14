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Ювентус продлил контракт с Фаджоли, отстраненным от футбола из-за ставок

Италия

Клуб объявил о продлении контракта с 22-летним полузащитником

Ювентус продлил контракт с Фаджоли, отстраненным от футбола из-за ставок

Getty Images

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" официально объявил о продлении контракта с 22-летним полузащитником Николо Фаджоли. Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.

"Мы подтверждаем то, о чем уже сообщали несколько недель назад: мы поддерживаем Николо Фаджоли на его терапевтическом и тренировочном пути и хотим оказать ему всю необходимую поддержку в ближайшие месяцы. Продление его контракта как раз соответствует этому, но дело не только в этом.

Николо - очень важный для нас игрок, его технические качества и тактический ум известны всем, и мы убеждены, что его возвращение на поле станет для нас дополнительным преимуществом. Поэтому Фаджоли должен знать, и он знает, что может продолжать работать здесь, тренируясь каждый день с командой с необходимым спокойствием.

И он также знает, что мы рассчитываем на него и ждем его возвращения", - приводит слова спортивного директора "Ювентуса" Кристиано Джунтоли пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Фаджоли был отстранен от футбола на семь месяцев из-за ставок, а агент итальянского полузащитника признался, что Николо страдает от игровой зависимости.

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