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Милан может взять в основную команду 15-летнего нападающего из-за дисквалификации Жиру

Италия

В молодежной команде игрок отметился 7 забитыми мячами

Милан может взять в основную команду 15-летнего нападающего из-за дисквалификации Жиру

Фото: sempremilan

Новина українською
Новина українською

15-летний нападающий Франческо Камарда может быть вызван в основную команду "Милана", сообщает Tuttorsport.

По информации источника, главный тренер "Милана" Стефано Пиоли раздумывает над этим вариантом в связи с 2-матчевой дисквалификацией Оливье Жиру и проблемами с травмами в основной команде. Но как пишет издание, такой вариант считается маловероятным м Камарде выйдет в крайнем случае.

Франческо исполнилось 15 лет в марте этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за молодежную команду красно-черных, в которых забил 7 мячей и сделал одну голевую передачу.

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