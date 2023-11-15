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Милан может взять в основную команду 15-летнего нападающего из-за дисквалификации Жиру
В молодежной команде игрок отметился 7 забитыми мячами
Фото: sempremilan
15-летний нападающий Франческо Камарда может быть вызван в основную команду "Милана", сообщает Tuttorsport.
По информации источника, главный тренер "Милана" Стефано Пиоли раздумывает над этим вариантом в связи с 2-матчевой дисквалификацией Оливье Жиру и проблемами с травмами в основной команде. Но как пишет издание, такой вариант считается маловероятным м Камарде выйдет в крайнем случае.
Франческо исполнилось 15 лет в марте этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за молодежную команду красно-черных, в которых забил 7 мячей и сделал одну голевую передачу.
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