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Скальвини выиграл приз лучшему итальянскому игроку в возрасте до 21 года от Tuttosport
19-летний защитник Аталанты выиграл приз
Getty Images/Global Images Ukraine
Джорджо Скальвини признан лучшим итальянским игроком в возрасте до 21 года.
19-летний защитник, выступающий за "Аталанту", выиграл приз от Tuttosport.
В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах Серии А. Также на его счету 4 матча в составе сборной Италии в 2023 году.
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