Скальвини выиграл приз лучшему итальянскому игроку в возрасте до 21 года от Tuttosport

Джорджо Скальвини признан лучшим итальянским игроком в возрасте до 21 года.

19-летний защитник, выступающий за "Аталанту", выиграл приз от Tuttosport.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах Серии А. Также на его счету 4 матча в составе сборной Италии в 2023 году.