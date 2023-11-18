Наполи ведет переговоры с Осимхеном о продлении контракта

"Наполи" продолжает попытки подписания нового контракта с Виктором Осимхеном. Недавно агент форварда вновь встретился с президентом клуба Де Лаурентисом, чтобы рассмотреть детали нового соглашения.

По данным Tuttomercatoweb Осимхен и новый тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри хорошо поладили на первых тренировках команды, что может стать аргументом для продления контракта.

В конце следующего сезона контракт нигерийского нападающего заканчивается. Поэтому итальянский клуб планирует заключить новое соглашение до того, как этот срок приблизится.