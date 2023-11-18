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Наполи ведет переговоры с Осимхеном о продлении контракта
Агент вновь встретился с руководством клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" продолжает попытки подписания нового контракта с Виктором Осимхеном. Недавно агент форварда вновь встретился с президентом клуба Де Лаурентисом, чтобы рассмотреть детали нового соглашения.
По данным Tuttomercatoweb Осимхен и новый тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри хорошо поладили на первых тренировках команды, что может стать аргументом для продления контракта.
В конце следующего сезона контракт нигерийского нападающего заканчивается. Поэтому итальянский клуб планирует заключить новое соглашение до того, как этот срок приблизится.
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