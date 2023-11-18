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Наполи ведет переговоры с Осимхеном о продлении контракта

Италия
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Агент вновь встретился с руководством клуба

Наполи ведет переговоры с Осимхеном о продлении контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

"Наполи" продолжает попытки подписания нового контракта с Виктором Осимхеном. Недавно агент форварда вновь встретился с президентом клуба Де Лаурентисом, чтобы рассмотреть детали нового соглашения.

По данным Tuttomercatoweb Осимхен и новый тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри хорошо поладили на первых тренировках команды, что может стать аргументом для продления контракта.

В конце следующего сезона контракт нигерийского нападающего заканчивается. Поэтому итальянский клуб планирует заключить новое соглашение до того, как этот срок приблизится.

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Наполи Де Лаурентис Виктор Осимхен
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Источник:
tuttomercatoweb.com
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