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Жозе Моуринью не исключает возможности в будущем работать в Саудовской Аравии
Португальский тренер поделился своей перспективой после завершения контракта с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью в интервью для TG1 поделился планами относительно своего будущего после окончания контракта с Ромой, который завершится уже июне следующего года.
Моуринью определил Аравию как потенциальную страну будущих приключений.
"Скажу вам по правде, я думаю, что однажды я поеду туда. Но когда я говорю "однажды", я не имею в виду завтра или послезавтра"
В интервью Моуринью также высказался о сотрудничестве с легендой клуба Франческо Тотти:
"Тотти - номер один в истории Ромы. Сотрудничать с ним? Я понимаю вопрос, но я должен ответить "защитным" способом. У меня такая репутация, даже если моя команда забивает много голов. Это нечто среднее между Франческо и клубом"
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