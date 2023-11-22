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Жозе Моуринью не исключает возможности в будущем работать в Саудовской Аравии

Италия
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Португальский тренер поделился своей перспективой после завершения контракта с Ромой

Жозе Моуринью не исключает возможности в будущем работать в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью в интервью для TG1 поделился планами относительно своего будущего после окончания контракта с Ромой, который завершится уже июне следующего года.

Моуринью определил Аравию как потенциальную страну будущих приключений.

"Скажу вам по правде, я думаю, что однажды я поеду туда. Но когда я говорю "однажды", я не имею в виду завтра или послезавтра"

В интервью Моуринью также высказался о сотрудничестве с легендой клуба Франческо Тотти:

"Тотти - номер один в истории Ромы. Сотрудничать с ним? Я понимаю вопрос, но я должен ответить "защитным" способом. У меня такая репутация, даже если моя команда забивает много голов. Это нечто среднее между Франческо и клубом"

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Италия Жозе Моуриньо
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Источник:
gianlucadimarzio
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