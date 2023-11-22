Жозе Моуринью не исключает возможности в будущем работать в Саудовской Аравии

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью в интервью для TG1 поделился планами относительно своего будущего после окончания контракта с Ромой, который завершится уже июне следующего года.

Моуринью определил Аравию как потенциальную страну будущих приключений.

"Скажу вам по правде, я думаю, что однажды я поеду туда. Но когда я говорю "однажды", я не имею в виду завтра или послезавтра"

В интервью Моуринью также высказался о сотрудничестве с легендой клуба Франческо Тотти: